Nintendo Direct de março revela Metroid Prime 4, Pokémon Legends Z-A e mais

A Nintendo realizou, na manhã desta quinta-feira (27/3), mais uma edição do Nintendo Direct, apresentando várias novidades para o Switch. O evento, que durou cerca de 40 minutos, trouxe trailers e detalhes sobre jogos aguardados, como Metroid Prime 4: Beyond e Pokémon Legends Z-A, além de anunciar um novo sistema de cartuchos digitais e o aplicativo Nintendo Today!. Confira os destaques:

Dragon Quest I & II HD-2D Remake

A Square Enix anunciou a remasterização dos dois primeiros títulos da franquia Dragon Quest com visuais aprimorados e novas mecânicas de jogabilidade. O jogo chega ao Switch ainda em 2025.





Metroid Prime 4: Beyond

O aguardado título finalmente recebeu um trailer de gameplay. Samus Aran explora o misterioso planeta Viewros e, desta vez, adquire habilidades psíquicas que a permitem manipular projéteis e interagir com o ambiente. O lançamento está previsto para 2025.





Witchbrook

Witchbrook recebeu um novo trailer confirmando seu lançamento no Switch. O jogo promete um ambiente encantador e mecânicas de vida escolar combinadas com elementos de simulação.

Rift of the Necrodancer

O spin-off rítmico de Crypt of the Necrodancer foi confirmado para o Switch. Rift of the Necrodancer traz combates baseados em música e desafios rítmicos intensos.

Pokémon Legends Z-A

Situado em Lumiose City, o jogo coloca os jogadores em meio ao projeto de revitalização urbana da Quasartico Inc. Durante a noite, treinadores habilidosos podem competir no torneio Z-A Royale, que promete desafios únicos. O lançamento está programado para o fim de 2025.

Marvel Cosmic Invasion

O novo beat 'em up arcade da Marvel traz heróis como Wolverine, Homem-Aranha e Capitão América em batalhas frenéticas contra vilões icônicos. O jogo contará com multiplayer cooperativo local e online, chegando ao Switch no inverno de 2025.

Tomodachi Life: Living the Dream

A sequência do popular simulador de vida retorna ao Switch em 2026, trazendo interações expandidas entre os Miis e novas mecânicas de simulação social.

Monument Valley Trilogy

Os jogos de puzzle Monument Valley e Monument Valley 2 chegarão ao Switch em 15 de abril, enquanto Monument Valley 3 será lançado no verão de 2025.

Rhythm Heaven Groove

A franquia Rhythm Heaven retorna com minijogos musicais inovadores. O lançamento está previsto para 2026.

Patapon 1+2 Replay

Os clássicos jogos rítimos da Sony serão remasterizados para o Switch em um bundle especial, com lançamento marcado para 11 de julho de 2025.

Shadow Labyrinth (Pac-Man)

Inspirado na série Secret Level da Amazon, este jogo traz uma abordagem sombria e exploratória do universo de Pac-Man. Chega ao Switch em 18 de julho de 2025.

Tamagotchi Plaza

A mais nova entrada na série Tamagotchi Connection chega ao Switch em 27 de junho. Os jogadores poderão administrar diversas lojas e interagir com mais de 100 personagens Tamagotchi.

STORY OF SEASONS: Grand Bazaar

Remake do jogo lançado no Nintendo DS, agora com visuais atualizados, novos personagens e eventos dublados. Chega ao Switch em 27 de agosto.

Disney Villains Cursed Café

Um simulador narrativo onde os jogadores gerenciam um café misterioso e servem poções a vilões clássicos da Disney, como Malévola e Jafar. Lançamento imediato no eShop.

Sistema de Cartuchos Virtuais

A Nintendo revelou um novo sistema de "cartuchos digitais", permitindo que jogos adquiridos digitalmente sejam compartilhados entre diferentes consoles e membros do Nintendo Switch Online. A funcionalidade será lançada em abril de 2025 e também será compatível com o Nintendo Switch 2.

Nintendo Today!

Um novo aplicativo para dispositivos móveis que trará notícias, vídeos e quadrinhos de franquias da Nintendo. Após o próximo Nintendo Direct de 2 de abril, o app também oferecerá informações sobre o Switch 2. Disponível para download na App Store e Google Play.

Próxima Nintendo Direct

O evento encerrou com a confirmação de um Nintendo Direct dedicado ao sucessor do Switch, que acontecerá em 2 de abril. O Estado de Minas, em parceria com o portal Uai, fará uma cobertura ao vivo do evento em seu canal no YouTube, com análises e comentários em tempo real.