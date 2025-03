Ciranda Cultural promove Inclusão social por meio da arte no DF

A 2ª edição da Ciranda Cultural chega ao Distrito Federal com o objetivo de levar oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional para jovens e adultos das comunidades periféricas da capital. Com um vasto ciclo de atividades culturais e sociais gratuitas nas regiões administrativas do DF, o projeto procura difundir a arte popular, a música tradicional, a educação e o sentimento de pertencimento, com ações previstas para até o final de 2025.

Em busca de soluções para contrariar a escassez de oportunidades, o desemprego e a exclusão social, desafios socioeconômicos comumente encontrados nas comunidades periféricas, o projeto teve início em novembro de 2024 na Casa de Cultura Telar que, desde 1995, promove iniciativas que suscitam a inclusão e o compromisso com a cultura.

O projeto passa por Sobradinho, Sobradinho II, Ceilândia, Planaltina, Taguatinga, Águas Claras, São Sebastião, Núcleo Bandeirante e Água Quente, com temas como dança, gastronomia, moda afro-brasileira, costura criativa, arte popular, artesanato, fotografia, literatura de cordel, capoeira e muito mais.

Dentre as ações previstas, a programação conta com apresentações culturais de percussão com o grupo cultural Axé Dudu nas escolas da rede pública de Taguatinga e Ceilândia, com seis apresentações no total. O espetáculo Resiliência Negra contará com 24 apresentações nas escolas da rede pública de Sobradinho e Sobradinho II. Já as oficinas de fotografia, inclusão digital e capoeira terão 80h de duração cada e estão marcadas para as escolas da rede pública de Sobradinho II.

As oficinas de gastronomia social estão marcadas para o Núcleo Favela Gastronômica com 64h de duração. Já a oficina de confecção de bolsas com jeans e algodão cru, com 360h de duração, será no Centro Espírita Estância/Mestre D’Armas. As oficinas de corte e costura de peças afro terão 321h de duração, no Ilê Xaxará de Prata. Todas elas em Planaltina.

O espetáculo Dom Quixote Cabeça de Cabaça: Uma Aventura em Cordel contará com 12 apresentações ao todo que passam pela rede pública de ensino de Sobradinho. A Oficina Círculos de Cultura está marcada para as escolas públicas de Ceilândia, com 280h de duração. As últimas oficinas da Ciranda Cultural são de costura criativa, maquiagem, bordado, crochê e dança, na ONG Mulheres de Água Quente (OMAQ), com 240h.

Para encerrar, a Ciranda passa por São Sebastião, Taguatinga e Núcleo Bandeirante com a mobilização em patrimônio cultural, que tem como foco a valorização do patrimônio cultural local e também promover o fortalecimento da identidade local por meio de apresentações culturais e mesas de debate.

O projeto é coordenado pela Casa de Cultura Telar (CCT) e conta com a parceria da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SECEC-DF). A programação especificada será publicada no Instagram @casadeculturatelar.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel