"Vale Tudo": quem matou Odete Roitman na primeira versão da novela?

Odete foi assassinada com três tiros à queima roupa - (crédito: Reprodução)

Quem matou Odete Roitman? foi a dúvida que tomou conta do público brasileiro que acompanhou a primeira versão da novela Vale Tudo, na estreia na TV em 1988. O mistério foi levantado no final da novela, durante a exibição dos últimos capítulos.

Odete, a vilã principal da história, fez diversos inimigos durante a trama. A personagem é dona do Grupo Roitman e mãe de Heleninha e Afonso. No final da novela, é assassinada com três tiros à queima-roupa.

O capítulo em que Odete morre foi ao ar na véspera de Natal de 1988, levantando um intenso debate de quem era o assassino da mulher. O mistério foi revelado 11 capítulos depois, surpreendendo o público.

Quem matou Odete na primeira versão de Vale Tudo foi Leila, mas por engano. Acontece que a assassina achou que estava atirando em Maria de Fátima, mulher que tinha um caso com seu marido, Marco Aurélio.

Na cena, Leila disparou contra a pessoa que estava atrás de uma porta de vidro, sem saber quem realmente estava lá.

Nova versão de Vale Tudo estreia na segunda

Para a alegria dos noveleiros, uma nova versão de Vale Tudo vai estrear na próxima segunda-feira (31/3). A obra é escrita por Manuela Dias e tem a direção artística de Paulo Silvestrini. O novo elenco é formado por Taís Araújo, Bella Campos, Paolla Oliveira, Debora Bloch, Cauã Reymond, Renato Góes, Malu Galli e Humberto Carrão.

