MUBI Fest chega ao Rio de Janeiro para celebrar o cinema independente

O MUBI Fest chega ao Rio de Janeiro nos dias 2 e 3 de agosto com uma programação dedicada ao cinema independente e autoral, além de debates, workshops e encontros com cineastas.

O MUBI Fest teve sua estreia no Brasil em 2022, passando por São Paulo, e, desde então, tem crescido, chegando a cinco cidades em 2023. Agora, em 2025, alcançará 11 destinos ao redor do mundo, incluindo Berlim, Paris e Roma.

A escolha do Rio de Janeiro como uma das sedes do festival reforça a importância da cidade no cenário cultural brasileiro. Berço de grandes nomes do cinema nacional, o Rio já foi palco de importantes festivais, como o Festival do Rio e o Anima Mundi, e mantém uma forte tradição artística, que se reflete em suas ruas, teatros e centros culturais.

A programação completa e os convidados ainda serão anunciados, mas a expectativa é de que o festival traga um recorte especial do cinema contemporâneo, ampliando o acesso a produções autorais.

Os ingressos e mais informações estarão disponíveis em breve no site oficial da MUBI e nas redes sociais da plataforma.