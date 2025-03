Beatriz Segall, a Odete Roitman de ‘Vale Tudo’, morreu com mágoa da Globo

Com as expectativas pela estreia do remake de Vale Tudo, que acontece nesta próxima segunda-feira (31), Beatriz Segall, eternizada como a vilã Odete Roitman na versão original da novela de 1988, morreu com uma mágoa sobre a Globo.

Isso porque, a saudosa artista, que faleceu em 5 de setembro de 2018, aos 92 anos, por complicações do Alzheimer, revelou nunca ter sido contratada pela emissora, e sempre trabalhou por obra, o que gerou mágoa.

Em entrevista concedida em 2014, Beatriz Segall desabafou sobre a falta de reconhecimento e as oportunidades que não recebeu: "A Globo nunca me deu importância. Nunca fui contratada. Eles nunca me ofereceram, e eu não procurei", disse.

Beatriz Segall iniciou sua carreira em 1978 na TV, com estreia em Dancin’ Days, e além de Vale Tudo, também integrou o elenco de Pai Herói (1979), Água Viva (1980), Barriga de Aluguel (1990), De Corpo e Alma (1992), e Sonho Meu (1993). Seu último trabalho fixo na emissora foi em Anjo Mau (1997). Além da empresa dos Marinho, a atriz passou pela extintas Tupi, Rede Manchete, Band, e Record, onde fez parte do elenco de Bicho do Mato (2006). A sua despedida na televisão foi em 2015, na série Os Experientes.

