"Vale Tudo": elenco da novela aposta em "Quem vai matar Odete Roitman?"

A nova versão de Vale Tudo está prestes a estrear na TV. A novela, que fez grande sucesso em 1988 — data em que foi ao ar pela primeira vez —, ganhou um remake, escrito por Manuela Dias e dirigido por Paulo Silvestrini. O primeiro capítulo será exibido na segunda-feira (31/3), na TV Globo.

Vale Tudo ficou marcada na memória do público por conta de um grande mistério: "Quem matou Odete Roitman?". A personagem, que é a vilã principal da história, foi assassinada nos últimos capítulos, mas o assassino só foi revelado pertinho do fim.

Apesar de Odete ter feito diversos inimigos durante a trama, a identidade do assassino surpreendeu os espectadores. Trata-se de Leila, que atirou três vezes por engano.

Leila atirou em Odete pensando ser Maria de Fátima, que tinha um caso com o marido dela, Marco Aurélio. Na cena, Leila disparou contra a pessoa que estava atrás de uma porta de vidro, sem saber quem realmente estava lá.

Na nova versão, o assassino será outro. Em conversa com o Correio, durante a festa de lançamento de Vale Tudo, que ocorreu na noite desta quinta-feira (27/3) no Copacabana Palace, Rio de Janeiro, o elenco revelou as apostas sobre quem matará Odete desta vez.

Confira abaixo: