‘Guerreiros do Sol’: nova novela do Globoplay tem estreia adiada novamente

‘Guerreiros do Sol’: nova novela do Globoplay possui estreia adiada novamente - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Guerreiros do Sol, a próxima novela original do Globoplay, seria inicialmente lançada no ano passado, mas foi adiada por decisão da Globo, em virtude de algumas estratégias traçadas com o objetivo de bater de frente com a concorrência.

A trama, criada por George Moura e Sergio Goldenberg, e com direção artística de Rogério Gomes, foi remanejada para 2025, na tentativa de evitar a exposição de alguns atores que, na época, haviam sido convidados para integrar o elenco do remake de Renascer, e de outras produções da empresa.

O lançamento da obra, que havia sido remarcada para abril deste ano, logo após o fim do BBB 25, parece ter sofrido um novo adiamento: desta vez, está previsto para junho de 2025, no catálogo do Globoplay. O motivo em questão teria sido as semelhanças da narrativa com Maria e o Cangaço, nova série do Disney+.

Leia também: Preta Gil canta e se emociona em 1ª aparição na TV após alta hospitalar

Guerreiros do Sol é apresentada como uma releitura da história de Lampião e Maria Bonita, sob uma perspectiva feminina. A protagonista Rosa, interpretada por Isadora Cruz, será a narradora de parte dos acontecimentos, um recurso que promete aprofundar ainda mais a saga, cujo cenário terá o sertão nordestino como fundo.

O post ‘Guerreiros do Sol’: nova novela do Globoplay possui estreia adiada novamente foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.