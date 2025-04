Flora Matos grava novo álbum na Bahia

Seu último trabalho foi o single Manifestação do amor, uma faixa com muitas referências do amapiano, disco music, arrocha, quebradeira e novo groove, lançada no início de março e disponível em todas as plataformas digitais - (crédito: Divulgação)

Criada em uma família de artistas, Flora Matos nasceu e cresceu em Brasília, e desde criança subia aos palcos nos shows da banda de seu pai, Acarajazz. No ramo da música desde 2009, quando lançou sua primeira mixtape, Flora Matos cx Stereodubs, que inclui o hit Pretin, a cantora agora trabalha em seu novo álbum, que está sendo gravado e produzido na Bahia.

Inspirada pela veia artística do pai, Flora acredita que Brasília tem grande influência em sua formação musical, desde o rock até o reggae muito presentes na cidade, além do hip-hop e rap, que conheceu um pouco mais velha, mas trouxe o sentimento liberdade, no qual conseguiu explorar e misturar ritmos.

"É uma cultura que me serviu de mãe e pai de certa forma me abraçando e me permitindo fazer parte dela e me influenciando positivamente a moldar meu caráter através das músicas que eu escutava e algumas posturas que eu via", explica.

Para o novo álbum, a artista revela o gosto pela surpresa do público, trazendo o máximo de liberdade possível para seu trabalho. Sem fazer shows há um ano, a cantora dedicou esse período à vida pessoal e ao novo trabalho.

Com referências da cultura baiana e africana em suas músicas enquanto ainda morava em São Paulo, a artista decidiu se reconectar com sua ancestralidade e essência, seguindo até a Bahia para a produção e gravação do disco. "A vivência me inspira, então tem sido uma experiência muito rica por aqui".

Ainda intensa e inspirada como a Flora de 2009, a artista diz se sentir mais madura, forte, bonita e ainda mais inteligente. "Mantive minha essência, comecei a ouvir mais o meu coração do que a opinião de algumas pessoas, e acho que fiquei mais rica com tudo isso", conta. O novo trabalho vem com músicas bonitas sobre amor, além de alguns "desabafos polêmicos".

Seu último trabalho foi o single Manifestação do amor, uma faixa com muitas referências do amapiano, disco music, arrocha, quebradeira e novo groove, lançada no início de março e disponível em todas as plataformas digitais.