Astro de "O melhor amigo", Vinicius Teixeira relança peça sobre solidão LGBT+

A partir de 11 de abril, Vinicius Teixeira, protagonista do filme O melhor amigo, estrela, no teatro, Selva: Solidão, monólogo escrito por ele e por Jefferson Almeida. Na peça, Vinícius interpreta três personagens, com o intuito se aprofundar na pesquisa sobre a solidão LGBTQIAPN+.

“Fico feliz de poder reestrear a peça, e ter a possibilidade de me comunicar com um público ainda maior. Selva: solidão fala sobre solidão LGBTQIAPN+, e sinto que ela funciona como um espelho onde, através das vivências dos personagens, conseguimos reconhecer comportamentos que temos dentro da comunidade e que são extremamente danosos para nós como indivíduos, e como grupo. Pensar que, a partir das reflexões propostas pela peça, o público pode reavaliar essas atitudes e muda-las de forma prática nas suas vidas, me faz perceber a importância de colocar essa história novamente em cena”, relata Vinicius.

Jonathan, um atendente de fast food, Luiz Felipe, um garoto de programa, e Antônio, um professor universitário aposentado, são três homens gays que têm suas vidas cruzadas. Através dos desenvolvimentos de suas trajetórias e das relações que se estabelecem entre eles, Selva: Solidão convida o público a refletir sobre os efeitos de se crescer como uma pessoa LGBTQIAPN+ em um mundo heteronormativo, e sobre o constante sentimento de solidão presente na comunidade.

“Percebo que as pessoas se identificam muito com os personagens, com os sentimentos, com as inseguranças e com o medo da solidão. Acho que as questões que eles apresentam estão muito presentes nas nossas relações do dia a dia, porém, existe uma dificuldade de perceber, na vida, como alguns hábitos e atitudes já naturalizados, podem ser danosos a longo prazo. Acho que a peça nos coloca como expectadores de nós mesmo”, argumenta o protagonista sobre a reposta que recebe do público.

Após o sucesso da primeira temporada, que foi realizada em novembro de 2024, o ator fala da expectativa da chegada de “Selva: solidão” no Teatro Sérgio Porto, no Rio de Janeiro.

“Cada temporada é muito importante para que a peça siga acontecendo. Acredito muito nas reflexões que essa história propõe, e sinto que a solidão é um tema que tem feito parte da realidade de muitos de nós. Eu espero que, nessa nova temporada, o espetáculo consiga continuar levando pessoas ao teatro. Nessa nova localização, a nossa expectativa é que o público abrace o espetáculo de uma forma tão calorosa quando o da primeira temporada, e que possamos continuar estabelecendo conexões e diálogos potentes para um público cada vez mais amplo”, revela.

Vinicius Teixeira e Gabriel Fuentes em cena de "O melhor amigo" (foto: Divulgação)

Orgulho na dramaturgia

Vinicius acredita que seja de extrema importância colocar dramaturgias originais escritas e pensadas por pessoas LGBTQIAPN+ nos teatros, cinema, livros e diferentes segmentos da sociedade, principalmente no Brasil, que é o país que mais mata pessoas LGBTQ+ no mundo.

O ator é protagonista, ao lado de Gabriel Fuentes, do filme O melhor amigo. No longa de Allan Deberton, seu personagem, Lucas, viaja para o litoral do Ceará sozinho em meio a uma crise com o namorado, e encara sentimentos voltando à tona quando encontra Felipe (Fuentes), um antigo amigo da faculdade. Juntos, eles se perdem nas noites quentes e musicais da praia de Canoa Quebrada.

"As produções tem propostas bem diferentes. Enquanto O melhor amigo tem uma atmosfera solar e divertida, Selva: Solidão é um espetáculo denso, e nos coloca de frente com muitas dores de se crescer e se viver como uma pessoa LGBTQIAPN+. Mostrar a nossa realidade é transformador para que possamos agir pela mudança desse cenário, mas também sinto que, paralelamente, é importante que existam produções que retratem a nossa comunidade de uma forma romântica e leve. É muito potente na criação desse imaginário de um futuro mais feliz para nós. É uma felicidade imensa poder contar histórias de personagens LGBTQIAPN+ com narrativas e linguagens tão diferentes”, completa.

Selva: Solidão tem produção da A Marica Latina e faz curta temporada, até 20 de abril, com sessões às sextas e sábados às 20h, e domingos às 19h.