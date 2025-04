Dia Mundial da Conscientização do Autismo: veja obras com representatividade

Esta quarta-feira (02/04) marca o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2007, com o intuito de conscientizar sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e celebrar a identidade dessas pessoas.

Seja na literatura, nas telinhas ou no cinema, diversas obras retratam a vida de uma pessoa com o espectro autista. Com ajuda de especialistas, o Correio separou algumas indicações que abordam a representatividade.

Filmes

Na categoria de filmes, o Instituto Nosso Olhar — que acolhe pessoas com espectros, transtornos e vulnerabilidade social — a recomendação é a obra O Milagre de Tyson, lançada em 2023 pela Netflix. A produção conta a história de Tyson Hollerman (Major Dodson), um menino do espectro autista de 15 anos, que após passar anos estudando em casa, começa a frequentar uma escola tradicional. No local, ele conhece um atleta profissional de corrida e decide competir em uma maratona.

O Milagre de Tyson (foto: Divulgação)

Outra indicação, desta vez da Dra Eunice Nóbrega, que é Neuropsicóloga especialista em Autismo/Saúde Mental, indicou A voz de Makayla: uma Carta ao mundo. O documentário segue uma garota que, com apoio dos pais, encontra uma maneira de se comunicar. A produção está disponível na Netflix.

Mais uma dica da Neuropsicóloga: o documentário Spellers, ou Soletradores, em português. Inspirado no livro Underestimated de Jamie e JB Handley, a produção mostra capacidade de pessoas não-verbais com autismo se comunicarem usando um quadro de letras. O filme é da Spellers Freedom Foundation e está disponível gratuitamente no YouTube da instituição.



Livro

Uma indicação de livro é À mãe que me tornei, feito em coparticipação com o Instituto Nosso Olhar. A obra traz relatos de maternidade com crianças com TEA, por meio de cartas de feitas para elas mesmas. O texto conta histórias repletas de emoção, vulnerabilidade e força.

Leia mais: 11 livros para conscientizar sobre o autismo

Livro 'À mãe que me tornei' (foto: Reprodução)

Já o livro Ido in Autismland é uma autobiografia de Ido Kedar, uma pessoa que é autista não-verbal. A obra é como um diário do autor, que aprendeu a se comunicar por meio do iPad aos 7 anos. Esta indicação é da Dra. Eunice, que também recomenda O que me faz pular, de Naoki Higashida, que tem uma proposta similar.



Série

Para quem procura uma produção para maratonar, a indicação do Instituto é série Atypical conta a história de Sam (Keir Gilchrist), que faz parte do espectro, decide se tornar independente, e está determinado a achar uma namorada. Essa decisão traz a Sam e sua família diversas descobertas e aprendizados. Conta com quatro temporadas e está disponível na Netflix.

2021. Crédito: Netflix/Divulgação. Cultura. Cena da temporada 4 da série Atypical. (foto: Netflix/Divulga??o)