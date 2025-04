"Vale tudo": bonitão que atua com Cauã Reymond, Samuel Melo é veterano da tevê

O segundo capítulo de Vale tudo foi marcado pela chegada de Maria de Fátima (Bella Campos) ao Rio de Janeiro após vender a casa herdada pelo avô e deixar a mãe, Raquel (Taís Araujo), sem teto. A alpinista social logo procura César (Cauã Reymond), o bonitão que ela acredita que irá lhe abrir portas da alta sociedade. É quando ela telefona para o modelo que surge em cena outro bonitão sem camisa que chama a atenção do público: Franklin, o melhor amigo dele, vivido pelo ator Samuel Melo — que, apesar do ar de novidade, é um veterano da telinha.

Samuel Melo é um artista experiente, com 26 anos na televisão. Ele, que começou aos 7, no grupo Nós do Morro, estreou na novela Força de um desejo, de Gilberto Braga, em 1999, e, agora, aos 35 recém-completados, retorna ao horário nobre da Globo, onde ganhou notoriedade quando atuou em Laços de família, de 2000, no núcleo da protagonista Helena (Vera Fischer).

Na novela de Manoel Carlos, Samuel viveu o garoto Tide e dividia cena com Carla Diaz, que fazia Raquel. Ainda criança, emendou cinco trabalhos na tevê. Além de Força de um desejo e Laços de família, ele esteve em A padroeira (2001), Agora é que são elas (2003) e Chocolate com pimenta (2004). Aos 14 anos, porém, ele entrou em uma fase de descoberta que o levou para outro caminho: o esporte. Samuel passou os cinco anos seguintes jogando futebol em clubes cariocas como Sendas, Bangu, Juventus e Botafogo — do qual é torcedor. Perto de fazer 20 anos, entretanto, percebeu que o lugar era na arte e foi costurando o seu retorno para as telinhas.

Nesse retorno, o ator participou da novela Liberdade, liberdade (2016), mas a volta definitiva ocorreu na Record, com Topíssima (2019), um grande sucesso da emissora, que lhe rendeu até a indicação de um prêmio. No ano seguinte, o ator esteve no projeto Falas negras, da Globo, dando vida ao ativista negro Malcolm X (1925-1965), escolhido por Lázaro Ramos e Tatiana Tibúrcio.

Seu trabalho mais recente na tevê foi em 2024, na Record, onde deu vida ao príncipe de Sabá, Alari, em Reis. No streaming, ele pode ser visto no Globoplay, na série O jogo que mudou a história, como o jogador de futebol Gegê. Na mesma plataforma, viveu Murilo, filho de David Júnior, em Fim, com texto de Fernanda Torres.

O ator também interpretou Elson Silva, irmão de Anderson Silva, na série Anderson Spider Silva e fez a série Um dia qualquer, da Max. Em Maldivas, da Netflix, deu vida ao cantor de axé bissexual Cauã, casado com Raíssa, interpretada por Sheron Menezzes, mas que tem um tórrido caso de amor com o personagem do ator Filipe Ribeiro.

Samuel Melo, ator (foto: Lucas Mavinga/Divulgação)

Representatividade



Na infância, ainda que desejasse ser da Aeronáutica ou arquiteto, Samuel descobriu o teatro e foi abraçado pelo Nós do Morro — reconhecido grupo de teatro que transforma vidas na comunidade do Vidigal e revelou talentos como Thiago Martins (com quem agora trabalha em Vale tudo), Juan Paiva, Marcello Melo Jr e Renan Monteiro (de Renascer), por exemplo. "Não sei o que eu seria se não fosse o projeto. O acesso dado pelo Nós do Morro é uma grande porta e um divisor de águas, um grupo magnífico e transformador", contou ao Correio Samuel, que foi o primeiro ator mirim da comunidade do Vidigal — onde ainda vive — a aparecer em uma produção de tevê.

Hoje, Samuel celebra a conquista da comunidade negra, que pode se ver representada em espaços antes negados. "Há dois momentos na minha carreira falando de representatividade. Eu, como ator mirim, eu vivi a fase onde era eu e mais um ou dois negros trabalhando no mesmo produto. Hoje, eu vivo a oportunidade de estar eu e mais vários colegas. Antes, eu entrava em uma sala de teste para disputar um papel específico. Hoje, eu disputo vários papéis. Vivo um momento onde existem três protagonistas pretas na maior emissora do país. É notório que muita coisa tem mudado. A gente sabe que, para mudar totalmente, se equiparar, existe muito tempo ainda, uma caminhada muito longa, mas muita coisa vem mudando. E eu sou exemplo disso", reflete.

"Preto, lindo e desejado..."

Na versão original de Vale tudo, Franklin foi vivido por Paulo César Grande, um notório galã da época, com uma estampa bem diferente da de Samuel: loiro de olhos claros. "O padrão era o loiro. Mas, hoje, você tem a galera preta aí, linda, maravilhosa, como sempre foi, mas que não era colocada nesse lugar de povo lindo. E agora eu estou aqui, fazendo esse modelo preto, lindo e desejado", ele comemora.

Franklin é o amigo de César (Carlos Alberto Riccelli), com quem divide um luxuoso apartamento emprestado que o modelo em fim de carreira usa para impressionar a deslumbrada Maria de Fátima (Glória Pires). Intérpretes de michês de luxo, à época, os dois atores passavam boa parte da cena em trajes menores e atraíam a atenção pela exibição dos corpos atléticos. Pelo visto no capítulo dessa terça-feira (1/4), a dinâmica deve ser a mesma no remake, como mostram as imagens abaixo, que repercutiram com frisson nas redes sociais.

Cenas de Cauã Reymond e Samuel Melo repercutiram na web (foto: Reprodução)

"Acho natural que o o Franklin seja um cara que mostra que treina, que se cuida. Ele é modelo, precisa estar bem. Afinal, ele é um produto, e precisa estar bem para que esse produto seja vendável para que, enfim, a carreira venha a deslanchar", defende Samuel, que também treina diariamente, jiu-jitsu e academia. "Vivo uma vida de atleta sem ser. Eu tenho uma vida regrada, disciplinada, de atleta, onde eu não só cuido do meu corpo, mas também do meu estado psicológico, cuido do meu estado espiritual. Isso pela filosofia de vida de me alimentar bem, de dormir bem, descansar, não me estressar e treinar. Isso me faz bem. Então, a estética ela vai vir naturalmente".

Entretanto, o ator reforça, ainda, a existência de outras camadas no personagem. Samuel acredita que Franklin é um dos caras que foi descoberto aleatoriamente, no meio da rua, entrou na carreira de modelo e enxergou em César um apoio, mas não é como ele. "Isso acontece muito, de rapazes negros serem abordados. Às vezes, o cara é gari, ajudante pedreiro, e é descoberto. E aí aconteceu de ele conhecer o César, que é mais engajado, e colar nele para aprender, abrir portas. Sempre tentando conseguir um pouco mais de espaço, porque ele quer ter sucesso na vida, mas ele quer ter sucesso, acredito muito eu, da forma certa. Da forma batalhada, da forma suada, da sua conquista, fazendo da maneira correta. Não como o César."

"... mas não é só isso"

Diante da repercussão de suas primeiras cenas na novela, Samuel não vê com preocupação a sexualização que permeia todo o frisson, mas com ressalvas. "É algo que não me preocupa não. Mas a gente só não pode cair nesse lado da sexualização, de se esquecer que existe um ator. Meu personagem é modelo, e o modelo usa assim o corpo. E eu, como já sou um cara que me cuido, vou ter que mostrar o corpo, e está tudo bem. Eu só me preocupo realmente de não ser só ser esse estereótipo de negro gostoso, do negão padrão e tal", argumenta ele.

Samuel assinala que existe, por trás do corpo atlético, um artista que tem uma trajetória muito longa, que é o ator mirim que passou muita coisa na vida para conquistar seu lugar no mercado. "Muitos tiveram na mesma trajetória comigo, lá trás, e desistiram, mas eu não desisti, apesar de a minha carreira ter feito uma grande montanha russa. Eu fui jogador de futebol, eu tentei empreender, já tentei ser arquiteto, já fui garçom... Fiz tanta coisa, mas eu nunca desisti desse sonho de viver da arte, alimentar minha família. Existe uma trajetória grande, de tanta determinação, de tanta vontade de dar certo, que eu acho que só não pode ficar na estética e na sexualidade", pontua.

O artista reforça que está furando barreiras e quebrando muros para poder trazer uma representatividade bonita para a galera da comunidade. "Hoje eu fiquei muito feliz porque um menino do jiu-jitsu chegou para mim e falou assim: 'Poxa, você tá na novela, né? Muito legal, gostei. Também queria ser ator'. Cara, isso para mim paga mais do que qualquer coisa: uma criança te vê lá e enxerga que pode ter essa oportunidade. O lado estético vai estar aí porque eu sou um cara que me cuido. Mas não é só isso", finaliza Samuel.