Mari Ávila termina namoro e critica monogamia: "Não existe amor"

Mari Ávila usou as redes sociais nesta última segunda-feira (31/3), e dividiu a opinião dos seguidores de plantão ao ter exposto sua opinião sincera sobre a monogamia, estilo de relacionamento atribuído a um casal composto por duas pessoas.

Através dos stories do Instagram, a criadora de conteúdo adulto, que é top 1 da Privacy e que vivia um relacionamento aberto com Luan Sousa, abriu um debate entre os internautas acerca do assunto, e expôs sua percepção em ser contra a monogamia.

"Não existe amor"

"Monogamia: você ficar só com a pessoa que você tem relacionamento durante toda a vida e nunca mais ficar com nenhuma outra pessoa a não ser quem você tem relacionamento(isso inclui não flertar, não curtir foto em rede social, não ver pornô, não ter amizades com sexo oposto)… se você descobre que a pessoa acabou "deslizando", coloca por água abaixo um relacionamento de ANOS… ANOS jogados no lixo como se não existisse "amor"", apontou Mari Ávila.

"Não monogamia: ter um relacionamento com alguém onde vocês flexibilizam acordos que podem ficar com outras pessoas casualmente, com uma frequência estabelecida pelo casal, com acordos estabelecidos pelo casal, acordos esses, individuais de cada casal, isso pode ser juntos ou separados, da forma como cada um se sente disposto e confortável(exige muita coragem, paciência e conversa, fora você estar disposto a enfrentar seus medos, mas cria-se um vínculo que nada "casual", óbvio que mantendo os acordos de cada relacionamento) abala o relacionamento", explicou a influenciadora +18.

