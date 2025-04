Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (2/4)

A MENTE

Data estelar: Lua cresce em Gêmeos.

A mente ainda é um terreno desconhecido para nossa humanidade, todos a usamos, mas como desconhecemos seu funcionamento, em muitos momentos parece que a mente nos usa, em vez de nós estarmos no comando.

Em parte isso se deve a que tratamos a mente como um computador que processa as informações provindas dos sentidos, e na verdade a mente também é um órgão de percepção que, como todos os outros, não é um receptáculo passivo, mas também um instrumento de intervenção ativo.

Veja o caso do olhar, por exemplo, quantas vezes nos acontece de virarmos de repente para nos depararmos com o olhar de alguém sobre nós? Isso acontece porque o olhar não é apenas receptáculo de informações visuais, mas nosso olhar também deposita informações sobre a realidade, e não por mera coincidência em Astrologia o olhar é regido por Marte.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Para uma natureza como a sua não é fácil ficar dentro da ordem prevista, porque sempre haverá o desejo de queimar etapas. Porém, nesta parte do caminho não seria benéfico para ninguém queimar etapa alguma. Respeite.













TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As grandes conquistas com que sua alma sonha só poderiam ser realizadas congregando pessoas de diferentes opiniões e interesses, o que implica um esforço de articulação política e social de grande porte. É por aí.





















GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Agora é um momento bastante realizador, mas ao mesmo tempo delicado, porque se você abrir completamente seus planos e ideias para todo mundo, é possível que o momento realizador se disperse e aconteça muito pouco.













CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Por mais loucas que sejam as ideias que circulam pela sua mente agora, vale a pena você se esforçar um pouco para que saiam do âmbito abstrato da mente e se tornem reais, concretas, e assim as compartilhar com o mundo.













LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Expressar a riqueza dos sentimentos interiores é necessário, porém, mais necessário ainda é ter certeza de que essa expressão encontraria cabimento no cenário em que acontece, porque de outra forma, seria contraproducente.

















VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Em geral, todas as pessoas prometem mais do que entregam, porém, nesta parte do caminho o cenário se tornou auspicioso o suficiente para que haja equilíbrio entre as promessas e as entregas. Faça parte desse cenário.











LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Tornar-se consciente de todas as complicações já é um grande avanço, porque, pense bem, seria pior você continuar trilhando o caminho imaginando que tudo continua fácil e sob controle. Você consegue dar conta de tudo.











ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

As pessoas andam ocupadas ou preocupadas, o que significa que não lhes resta percepção para entenderem suas boas propostas e unirem esforços com você. Por isso, seus movimentos precisam ser muito bem calculados.















SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Os resultados que sua alma pretende conquistar tornam o cenário muito difícil de administrar, porque as pessoas andam distraídas e não é simples as convencer de que o que você lhes oferece seja o melhor.









CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Acontece muitas vezes de que os melhores relacionamentos são tão habituais, parte da rotina, que não chamam muito a atenção. Porém, na hora em que você precisar de algo, serão essas pessoas que ajudarão.









AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A ansiedade é companheira fiel do caminho, mas é péssima conselheira. Você está diante de uma oportunidade de construir algo estável e sólido, mas a janela é pequena e passa rápido. Aproveite, sem ansiedade.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

De pequeno em pequeno passo se trilha um grande caminho, portanto, evite considerar que a ação possível seja pequena demais comparada às suas pretensões, porque é melhor agir pequeno do que não agir.