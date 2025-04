Morre Val Kilmer, ator de Top Gun e Batman eternamente, aos 65 anos

Morreu aos 65 anos o ator Val Kilmer. Ele foi vítima de uma pneumonia, conforme informou a filha do ator, Mercedes Kilmer ao jornal The New York Times. Kilmer nasceu em 31 de dezembro de 1959, em Los Angeles.

O primeiro grande trabalho de Val Kilmer foi no filme Top Gun, onde interpretou o piloto Iceman. Ele também deu vida a Bruce Wayne, o herói de Gotham City, em Batman Eternamente. E interpretou Jim Morrison no filme The Doors.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular



Em 2014, Val Kilmer deixou o cinema para tratar de um câncer de garganta, do qual se recuperou posteriormente. A voz de Kilmer, no entanto, ficou prejudicada. Ele chegou a usar um aparelho de traqueostomia durante o tratamente. Em 2021, o ator participou da sequência Top Gun Maverick. A voz de Kilmer foi gerada com inteligência artificial a partir do cruzamento de arquivos da voz real do ator conforme publicado pela revista Variety.

Em um vídeo publicado em fevereiro no instagram pessoal, o ator aparece com uma máscara do Batman e voz rouca. (veja abaixo)