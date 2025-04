Thais Carla vai parar na emergência após sentir forte dor

Thais Carla, de 33 anos, precisou ser hospitalizada nesta quarta-feira (2) após sofrer uma intensa crise de enxaqueca acompanhada de enjoo. A bailarina e influenciadora compartilhou com seus seguidores no Instagram que buscou atendimento de emergência no Aliança Star, em Salvador. Em suas redes sociais, ela publicou fotos no leito do hospital, onde recebeu medicação e foi monitorada pela equipe médica.

O episódio aconteceu em meio aos preparativos para um novo projeto especial em sua carreira. Thais está prestes a lançar sua primeira autobiografia, intitulada "Gorda, Livre e Poderosa", onde compartilha sua trajetória de superação, autoaceitação e liberdade corporal. O livro promete inspirar leitores ao abordar momentos desafiadores e conquistas importantes de sua vida.

Leia também: Justin Bieber preocupa fãs com aparência em live surpresa



A influenciadora revelou que o processo de escrita tem sido intenso e repleto de emoções. "Tem sido um processo muito emocionante, porque estou revisitando várias fases da minha vida – as boas e as difíceis. É um livro que fala sobre coragem e sobre não se encolher para caber onde não te aceitam", declarou em entrevista ao Glamurama. Segundo ela, a obra tem o propósito de acolher quem já enfrentou inseguranças e incentivar aqueles que ainda têm receio de se impor.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Thais Carla é uma das vozes mais influentes no movimento de aceitação do corpo e vem utilizando sua visibilidade para incentivar a autoestima e o empoderamento. Com o lançamento de "Gorda, Livre e Poderosa", ela pretende ampliar esse impacto, oferecendo uma mensagem de força e encorajamento a quem enfrenta desafios semelhantes.

O post Thais Carla vai parar na emergência após crise: ‘Nunca tive’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.