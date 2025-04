O conceito do nono álbum de Miley Cyrus

Miley Cyrus sempre foi sinônimo de inovação e reinvenção ao longo de quase vinte anos de carreira. Agora, com seu nono álbum de estúdio, intitulado Something Beautiful, a cantora promete entregar sua produção mais ambiciosa até o momento. Apresentado como uma “ópera pop única”, o projeto será lançado com um filme visual que estreia em junho, ampliando a experiência dos fãs para além da música.

Na quinta-feira (2), Cyrus lança o single End Of The World, dando início à nova era musical. Produzido por ela mesma em parceria com Shawn Everett — premiado seis vezes no Grammy e conhecido por colaborações com Julian Casablancas e The Killers — o álbum traz 13 faixas que exploram novas nuances sonoras e estéticas.

Para dar um gostinho do que está por vir, a artista disponibilizou duas faixas na última segunda-feira: Prelude e Something Beautiful, ambas acompanhadas de videoclipes marcantes. Os visuais trazem uma estética experimental, intercalando elementos simbólicos como flores e o icônico cocar de cristal de Thierry Mugler, que também estampa a capa do álbum. Com versos declamados, a cantora transmite uma mensagem profunda: “A beleza que se encontra sozinha / É uma oração que anseia ser compartilhada.”

A dramaticidade das imagens atinge seu auge com um close intenso no rosto de Cyrus, transmitindo emoção e introspecção. Após algumas horas de mistério com Prelude, Something Beautiful chegou com uma batida envolvente e linha de baixo marcante, trazendo a artista em um armazém, vestindo um casaco verde volumoso enquanto canta: “Diga-me algo bonito esta noite até seus lábios ficarem azuis/ Disse que não quero falar sobre isso por muito tempo, baby, agora acho que quero.”

A canção começa de forma contida, mas logo se transforma em uma jornada sonora intensa, onde a guitarra elétrica distorcida e os vocais poderosos da cantora criam um clímax explosivo. No ápice da performance, luzes estouram e a chuva começa a cair sobre Cyrus e sua banda, encerrando a cena com um impacto visual e emocional inesquecível.

Uma introdução poética e intensa

“Prelude” foi o primeiro lançamento do dia, trazendo uma abordagem reflexiva e conceitual. No vídeo, imagens etéreas de sombras dançando sobre flores acompanham um instrumental orquestral crescente, enquanto Miley recita uma narração poética que explora a efemeridade da vida.

“Como quando seguimos uma imagem de um trem, nossos olhos não conseguem evitar que as paisagens que passam sejam engolidas por uma distância infinita”, expressa a artista, em um trecho da declamação que compõe a faixa. O clímax do vídeo apresenta Cyrus com uma expressão intensa, usando um sofisticado cocar de cristal da grife Thierry Mugler — o mesmo exibido na capa do álbum.

Energia visceral em “Something Beautiful”

Horas após a estreia de “Prelude”, Miley lançou “Something Beautiful”, onde surge caminhando determinada em direção a um armazém, vestindo uma chamativa jaqueta verde felpuda. A faixa começa com uma atmosfera introspectiva e minimalista, mas logo se transforma em uma poderosa composição marcada por uma linha de baixo envolvente, guitarra distorcida e vocais intensos.

Em um dos versos, ela canta: “Diga-me algo bonito esta noite até seus lábios ficarem azuis/ Disse que não quero falar sobre isso por muito tempo, baby, agora acho que quero.” Conforme a música alcança seu ápice, o cenário ganha um espetáculo de luzes e uma chuva repentina inunda o palco onde Miley e sua banda se apresentam, reforçando a dramaticidade da produção.

Uma experiência audiovisual inovadora

Com um total de 13 músicas, Something Beautiful promete ser uma imersão cinematográfica única, com visuais dirigidos pelo renomado diretor de fotografia Benoît Debie. No último trailer divulgado, o projeto foi descrito como uma “ópera pop” e uma “experiência visual alimentada pela fantasia”.

Este será o primeiro álbum de Miley desde Endless Summer Vacation (2023), que conquistou o terceiro lugar na Billboard 200 e trouxe o sucesso “Flowers”, um hit que dominou o Billboard Hot 100 por oito semanas. A canção ainda rendeu à artista seu primeiro Grammy, vencendo as categorias de Gravação do Ano e Melhor Performance Pop Solo em 2024.

Desde o ano passado, Miley já dava indícios de que seu próximo disco traria um forte componente visual. Em entrevista à Harper’s Bazaar, ela revelou que se inspirou no icônico The Wall, do Pink Floyd, mas com um toque moderno e glamouroso. “O visual está conduzindo o som”, afirmou a cantora, destacando que cada faixa foi pensada para proporcionar uma experiência sensorial única.