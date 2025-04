Justin Bieber preocupa fãs com aparência em live surpresa

Nos últimos dias, Justin Bieber surpreendeu seus fãs ao abrir uma live inesperada no Instagram. No entanto, em vez de animar sua base fiel de seguidores, a transmissão acabou gerando preocupação. Muitos espectadores notaram um comportamento alterado por parte do cantor, o que levou a especulações sobre sua saúde e bem-estar.

Beliebers, como são chamados os fãs do artista canadense, rapidamente recorreram às redes sociais para comentar sobre o estado de Bieber. Alguns expressaram dúvidas sobre se ele estava bem, enquanto outros levantaram suspeitas sobre uma possível recaída no uso de substâncias.

Essa não é a primeira vez que preocupações surgem sobre a saúde do cantor, especialmente devido a postagens enigmáticas que ele compartilha e depois apaga rapidamente.

Recentemente, Bieber mencionou em suas redes sociais que estava buscando apoio espiritual para enfrentar desafios pessoais. Em uma publicação agora deletada, ele chegou a citar sentir-se um impostor, o que apenas intensificou a inquietação entre seus fãs.

Não é de hoje que a saúde física e emocional de Justin Bieber vira pauta na mídia. O cantor já falou abertamente sobre seus desafios com abuso de substâncias, revelando que, antes de seu casamento com Hailey Bieber, enfrentou um sério vício em maconha, lean (mistura de xaropes anestésicos), ecstasy e cogumelos. No documentário “Seasons” (2020), Bieber relatou que chegou a um ponto em que seus seguranças precisavam verificar seu pulso durante a noite para garantir que ele estivesse vivo.

VOCÊ VIU O JUSTIN BIEBER? TOTALMENTE DROGADO! Parte 372983 Justin Bieber abriu uma live em casa totalmente travado, provavelmente de metanfetamina. Enquanto isso, Hailey Bieber estava no TikTok repostando indiretas sobre rivalidade feminina. Decadência! pic.twitter.com/tarvrUK4eU — Todo Dia Baldinhos Passando Vergonha (@tododiabaldinho) March 30, 2025

“Eu decidi parar porque estava morrendo. Acordava de manhã e a primeira coisa que fazia era tomar uns comprimidos e fumar um baseado. Eu basicamente disse para mim mesmo: ‘Deus, se você for real, me ajude a passar por isso, e eu farei minha parte'”, revelou o cantor na época.

Justin Bieber: Especulações e desmentidos

As especulações sobre uma possível recaída não são recentes. Em fevereiro deste ano, Bieber foi fotografado em Nova York e, imediatamente, surgiram rumores sobre uma suposta volta ao uso de substâncias. Na ocasião, sua equipe prontamente desmentiu a narrativa, afirmando ao site TMZ que “Justin está em um dos melhores momentos de sua vida” e afastando qualquer suspeita sobre problemas com drogas.

Mesmo com as declarações oficiais, a recente live reascendeu as dúvidas e preocupação dos fãs. Até o momento, nem Bieber nem sua equipe comentaram sobre a repercussão da transmissão. Os seguidores aguardam uma posição do cantor para entender melhor sua situação e esperançosamente torcem para que ele continue bem e focado em sua recuperação.