Brasilinda, de Telma Braga e Valdério Costa, homenageia a cultura brasiliense

Por João Pedro Carvalho*—Na tarde desta sexta-feira (5/4), a escritora Telma Braga e o ilustrador Valdério Costa lançam o livro Brasilinda, uma homenagem que procura estimular a criatividade e a imaginação acerca da cultura brasiliense. O lançamento será realizado às 16h, no Café quer Café, no no Plaza Mall.

Telma e Valdério homenageiam toda a arte e cultura nordestina presentes na capital desde antes de sua construção. Responsável pelo projeto gráfico, Edu Carvalho investiu em cores marcantes e relevos presentes no cerrado para proporcionar uma experiência sensorialaos leitores. A apresentação da obra é de Roseana Murray, poeta especialista em poesia infantil.

O objetivo do livro é ampliar o acesso à literatura e promover a valorização da cultura da leitura na capital. Em material de divulgação, a autora busca “fazer com que os leitores redescubram Brasília”. A primeira edição terá mil cópias e Telma pretende distribuir 300 livros para escolas públicas do DF. Versões em Braille e com fontes ampliadas, além de formatos digitais como e-books e audiobooks, também estão previstos, a fim de facilitar a acessibilidade.

O lançamento do livro contará também com interpretação simultânea em LIBRAS e com um mini curso de introdução à Língua Brasileira de Sinais. Durante o lançamento, também haverá uma exposição de xilogravuras. O evento conta ainda com participação de artistas locais como a atriz Cristiane Sobral e o musicista Sérgio Duboc, além da autora Telma Braga e do ilustrador Valdério Costa.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel