João Guilherme fala sobre planos de retomar a carreira de cantor após término com Marquezine - (crédito: Observatorio dos Famosos)





João Guilherme é conhecido não só por ser filho do cantor sertanejo Leonardo, ou pelos acontecimentos que cercam sua vida pessoal, como também ganhou notoriedade pelos trabalhos enquanto ator e cantor ainda na adolescência.

Em entrevista à revista Quem, o artista, hoje com 23 anos, confessou em torno da possibilidade de retomar trabalhos musicais conforme fazia quando mais jovem, na época em que atuou nas novelas infantis do SBT, como Cúmplices de um Resgate (2015) e As Aventuras de Poliana (2018).

"Não sinto vontade de voltar a cantar, para ser sincero", declarou João Guilherme, que aproveitou para mencionar seu amigo, o cantor Jão, como exemplo. "Vi o Jão esses dias trabalhando, e como é trabalhoso, cansativo!", disse.

"A vida da música é muito incerta, também. Deixo para quem já sabe, para quem nasceu tocando, cantando e eu sigo no cinema. Estou achando ótimo", declarou o ex-namorado da atriz Bruna Marquezine.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O post João Guilherme fala sobre planos de retomar a carreira de cantor após término com Marquezine foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.