Peça teatral "Pai Nosso" volta a ser exibida em uma curta temporada

O Espaço Semente, no Gama, receberá neste fim de semana o espetáculo Pai Nosso. Protagonizado por Geise Prazeres, o monólogo convida o público a refletir sobre a humanidade. Na sexta-feira (18/10) e no sábado (19/10), a peça será exibida às 20h, enquanto no domingo (20/10) será às 19h.

Dirigido por Vinícius Ávlis, Pai Nosso apresenta o olhar e as lembranças de uma vendedora ambulante de produtos de limpeza, que após uma abordagem truculenta da Polícia Militar, precisa se reinventar para garantir seu sustento. A peça discute sobre temas como violência policial, desigualdades sociais e questões de gênero.

A peça, que já foi exibida antes, recebeu prêmios em festivais como Festcaras, ¼ de Cena e Festival Internacional de Teatro de Ubá. Recentemente, Geise Prazeres foi indicada na categoria Melhor Atriz ao Prêmio Cenym de Teatro Nacional.