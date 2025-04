Halle Berry diz que sistema do Oscar não foi feito para mulheres negras

Actress Halle Berry attends The Los Angeles Premiere of 'Kidnap' at the Arclight Hollywood, on July 31, 2017 in Hollywood, California. / AFP / VALERIE MACON - (crédito: VALERIE MACON)

Em 97 edições do Oscar, Halle Berry, 58 anos, é a única negra a levar para casa a estatueta de Melhor Atriz. Apesar da conquista, Halle criticou a premiação e aconselhou outras mulheres negras do cinema a “não cobiçarem” o prêmio, porque o Oscar “não foi feito para reconhecer e premiar artistas negros.”

Halle venceu a maior premiação do cinema mundial em 2002, pela atuação no longa que aborda questões raciais A última ceia. “Minha conquista realmente importou? Realmente mudou algo para as mulheres negras? Para as minhas irmãs? Para a nossa jornada? O sistema realmente não foi feito para nós, então precisamos parar de cobiçar algo que não é para nós. Porque, no fim das contas, o que importa é como tocamos a vida das pessoas e, em sua essência, é para isso que a arte existe”, refletiu no documentário Number one on the call sheet, da Apple TV+.

No total, apenas 15 mulheres negras foram indicadas na categoria de Melhor Atriz em toda a história do Oscar. Halle afirmou que a própria vitória foi uma exceção, e não representa uma mudança real na Academia. A atriz relembrou o Oscar de 2021, quando Viola Davis e Andra Day foram indicadas, mas não venceram: "Tinha 100% de certeza de que aquele seria o ano em que uma delas levaria o prêmio. Por razões diferentes e igualmente belas, ambas mereciam vencer e eu tinha certeza disso."

Viola havia marcado presença como uma das favoritas daquele ano pela atuação em A voz suprema do blues, longa que retrata a indústria musical. Já Andra foi indicada pelo trabalho em Estados Unidos vs. Billie Holiday, história sobre a perseguição contra a cantora de jazz baseada em fatos reais. Entretanto, quem levou a estatueta foi Francis McDormand por Nomadland.

Na premiação deste ano, Cynthia Erivo foi indicada pela segunda vez na categoria, a única atriz negra a receber duas indicações. O trabalho de Cynthia foi evidenciado por "Harriet - O Caminho para a Liberdade" (2019) e "Wicked" (2024, mas nenhum dos dois conquistou a estatueta.