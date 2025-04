'Grey's Anatomy' é renovada para 22ª temporada, anuncia a ABC

Grey's Anatomy ganhará uma nova sequência. Conforme anunciado pela emissora ABC nesta quinta-feira (3/4), a série médica foi renovada para a 22ª temporada.

Ao todo, serão 18 episódios, mesma quantidade da 21ª temporada, que ainda está sendo exibida. No Brasil, a produção está disponível no Disney+ e no Sony Channel.

A série foca em um grupo de médicos residentes do Hospital Grace Mercy West, de Seattle. A personagem principal, Meredith Grey, interpretada por Ellen Pompeo, é filha de um famoso cirurgião e luta para manter as relações com os colegas.

Pompeo saiu do show na 19ª temporada, mas continua como narradora e produtora executiva, podendo fazer algumas aparições nos episódios.

Além de Grey's Anatomy, a ABC anunciou novas temporadas de 9-1-1, Will Trent, Shifting Gears e The Rookie.