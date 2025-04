Russel Brand, ator e comediante, é acusado de estupro por quatro mulheres

O ator e comediante Russel Brand foi acusado de estupro, agressão sexual e atentado ao pudor por quatro mulheres, anunciou a polícia de Londres nesta sexta-feira (4/4), por meio de um comunicado. Os delitos teriam sido cometidos entre 1999 e 2005.

A investigação foi aberta depois que veículos de comunicação revelaram as acusações das vítimas contra o ator, sendo uma relacionada a estupro e as outras três a agressões sexuais e abuso psicológico.

"Autorizamos hoje (sexta-feira) a polícia Metropolitana a acusar Russel Brand pelas alegações feitas após a publicação de um documentário do Channel 4 em setembro de 2023", informou a Procuradoria da Inglaterra.

O estupro teria acontecido em 1999 em Bournemouth, na costa sul da Inglaterra, enquanto os outros casos ocorreram em Westminster, no centro de Londres, em 2001, 2004 e 2005.

Leia também: Ana Castela sai em defesa de Zezé Di Camargo

Brand negou as acusações e deve comparecer em 2 de maio ao Tribunal de Magistrados de Westminster em Londres.

Russel é conhecido pelos papéis nos filmes Ressaca de amor, O pior trabalho do mundo, Um faz de conta que acontece, Morte no Nilo e Arthur: o milionário irresistível. Ele se tornou popular no Reino Unido por apresentar uma versão de Big Brother.

O ator também teve um relacionamento com a cantora Katy Perry, com quem teve um término conturbado. De maneira repentina, Brand terminou o casamento com Katy por uma mensagem, enquanto ela estava em turnê no Brasil.