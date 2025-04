Autores indígenas lançam livros sobre ancestralidade e identidade

Por Diller Abreu*—O Memorial dos Povos Indígenas (MPI) recebe o lançmaneto de quatro livros no sábado (12/4). O evento ocorre ao mesmo tempo que Brasília recebe o Acampamento Terra Livre (ATL), maior mobilização indígena do Brasil. O lançamento será realizado a partir das 10h e reúne obras de autores indígenas que refletem sobre ancestralidade, resistência e identidade. O Memorial está localizado na Zona Cívico-Administrativa, em frente ao Memorial JK.

Os lançamentos estão integrados ao edital de incentivo promovido pela gestão do projeto educativo da ONG Amigos da Vida, com recurso do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (SEECDF). Entre os livros lançados estão Curumins Arteiros, de Melissa Xakriabá Tybyra — Uma tragédia indígena brasileira, de Juão Nÿn, Escravidão indígena nos sertões da Paraíba Nova, de Levi Tapuia, e Resistência em retratos: Mobilizações indígenas de 2024.

O evento possibilita a interação com os autores e o debate sobre os assuntos apresentados nas obras. O Memorial disponibiliza o acervo formado por peças de plumárias, cerâmicas e com os insumos próprios de diversas etnias. Há também no espaço uma reserva técnica com as peças doadas do acervo particular dos antropólogos Darcy Ribeiro, Berta Ribeiro e Eduardo Galvão. O Memorial dos Povos Indígenas recebe ainda a exposição Projetos de Futuro Panará, feita pela Associação Iakiô.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel