Bella Campos divide opiniões na web com atuação em remake de Vale Tudo

Maria de Fátima chegou causando no remake de "Vale Tudo". Há três dias no ar, a trama trouxe Bella Campos para as telinhas, na última quarta-feira (2), e gerou um rebuliço daqueles entre os internautas. Apesar de atuar em outras novelas da TV Globo, o talento da atriz vem sendo questionado.

Antes mesmo de estrear, Bella Campos foi duramente criticada durante as chamadas da novela. Em entrevista a revista "Veja", a atriz falou sobre como lida com as críticas. "Eu lido com naturalidade e respeito, embora quase não tenha tido tempo para tomar pé dos comentários negativos."

"Tenho me dedicado incansavelmente para dar vida a uma Maria de Fátima autêntica e conectada com o nosso tempo. É o único jeito que conheço para conquistar o público. Estou acostumada a quebrar resistências com a força do meu trabalho desde os primeiros passos da minha carreira, sigo focada em fazer isso de novo", disse.

Eu lido com naturalidade e respeito, embora quase não tenha tido tempo para tomar pé dos comentários negativos. Tenho me dedicado incansavelmente para dar vida a uma Maria de Fátima autêntica e conect...

Leia mais em: https://veja.abril.com.br/coluna/tela-plana/bella-campos-sobre-criticas-de-vale-tudo-focada-em-quebrar-resistencias/