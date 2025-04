Taís Araujo revela que marca dia para transar com Lázaro Ramos

Taís Araujo compartilhou momentos íntimos e sinceros sobre sua vida pessoal e familiar em entrevista ao videocast Conversa vai, conversa vem, do jornal O Globo. Com mais de duas décadas de casamento com Lázaro Ramos, a atriz contou que a rotina intensa de trabalho do casal exige organização até mesmo na intimidade. "Às vezes, a gente marca [para transar]. E está dando para cumprir. A gente vai para um hotel. As crianças ficam revoltadas", brincou.

Ela também comentou sobre a pressão de representar um "casal perfeito" diante do público. Para Taís, é essencial manter a consciência de que a relação exige esforço mútuo e constante reflexão. "Me livro disso o tempo inteiro. Casal perfeito não existe. Temos problemas. Tem que querer muito estar junto", afirmou. A atriz diz que se questiona com frequência sobre os motivos de ainda estar na relação, e conclui: "É a pessoa que quero ligar primeiro, com quem quero estar junto e dividir as coisas."

Leia também: Sexo anal: saiba os mitos e verdades sobre a prática

Outro ponto abordado foi a chegada da menopausa. Taís revelou que já nota mudanças no corpo e acredita estar próxima dessa fase. "Sinto a pele. Não a do rosto, que tem muito bioestimulador, mas na perna… A pele tá estranha. Mamãe entrou na menopausa com 43. Sei que deve estar batendo na minha porta", contou. Para ela, o mais importante é falar abertamente sobre o assunto e tratar com naturalidade as transformações femininas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ainda sobre educação, Taís contou como lida com esses temas em casa, especialmente com o filho. Ao abordar menstruação, fez questão de ensinar com sensibilidade. "É melhor que aprenda dentro de casa, e respeite as meninas, entenda quando elas estiverem mais nervosas."