Ceilândia 54 anos: Orgulho de morar aqui

São 54 anos de vida e de luta. Ceilândia não para e mantém a mesma vontade de crescer dos tempos da poeira, da lama, dos barracos de madeira, da fila para pegar água, onde crianças com os pés no chão, como os agora rappers Japão e X Câmbio Negro, brincavam, enquanto as mães alinhavam as latas em frente à única caixa d'água da cidade.

Ceilândia tem o seu ritmo. É gigante por natureza. Hoje são 287.113 moradores, de acordo com a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílio Ampliada (PDAD) do Distrito Federal. Cada um com sua história, mas todos pulsando pela Cei.

O vigor econômico da cidade surpreende a cada ano, principalmente nas áreas do comércio e da prestação de serviços. É uma cidade independente. Não é preciso sair daqui para ir às compras. Tem de tudo, com uma infraestrutura preparada para ser ainda maior no futuro, atraindo grandes empresas.

A reportagem do Correio Braziliense e do Aqui-DF ouviu pessoas que fazem de Ceilândia a cidade que é. Gratidão e acolhimento são sempre a resposta dada quando indagados sobre o sentimento em relação ao lugar em que moram. Precisa melhorar? Claro que sim! Mas o ceilandense tem orgulho de morar aqui. Do mais simples à celebridade, todos reverenciam seu cantinho de aconchego, de trabalho e de descanso. O Aqui-DF deveria ter 287.113 páginas para contar a trajetória de cada um dos moradores, mas nessas páginas todos estão homenageados de alguma forma.





















A diversidade cultural dá a esse território quase nordestino, uma beleza única entre as outras regiões administrativas do Distrito Federal. Exportadora de talentos, como o pessoal do forró, do samba, do pop, do rap e do repente, a cidade é um celeiro de artistas, de gente boa e honesta no que faz.

Este ano, destacamos, entre outros moradores especiais, a história da cantora Juliana Marques, a Ju, que alcançou 1,3 milhão de seguidores no Instagram. Com voz marcante e carisma de estrela, Ju, de 28 anos, conquistou o Brasil. É a cara de Ceilândia! "Além de ser da Ceilândia, morei no Setor O durante minha vida inteira. As minhas maiores referências também são daqui. Temos grandes artistas daqui. E fazer parte disso tudo me deixa muito feliz", destaca Ju.

Nascida e criada em Ceilândia, a advogada e educadora popular Jéssica Silva, 33, é outra personalidade que representa a vontade de vencer dos ceilandenses. Jéssica se utiliza de sua área de formação para atuar com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. "Dentro das atividades, muitos desses jovens acabam se inspirando em mim e querem ser uma 'Jéssica' quando crescer. Isso é algo que me inspira a continuar", ressalta.

O chef Karl Max Enock Ramos é outra figura conhecida na cidade. Ele ajudou a transformar a Praça da Bíblia num espaço de convivência, onde oferece uma gastronomia cinco estrelas para público. "Moro aqui há 35 anos, e me sinto honrado em retribuir para essa cidade tudo o que ela me deu", ressalta.

Ceilândia foi construída por pessoas que não temem a adversidade e vão em frente. A cidade agradece...