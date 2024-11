Veja quem é o pai do bebê de Manu Gavassi

Contudo, nas redes sociais, alguns famosos comemoraram a notícia. "Ah, que tudo! Muito muito feliz por você", escreveu Duda Beat. "Ah, meu Deus do céu, eu estou toda arrepiada! Meu Deus do céu, Manu. Você é tão especial, Manu. Meu Deus, eu tô muito feliz, demais por você", comentou Flay.

Já Rafa Kalimann escreveu: "Meu Deus, como te amo, como amo vocês, como estou feliz". "Own, imaginem só esse baby. Que venha com muita saúde. Deus abençoe vocês", disse Ivy Moraes. "Ah, quanta alegria", comentou Deborah Secco.

Vale ressaltar que, em entrevista à revista Quem, Manu já tinha revelado o desejo de ser mãe. "Capricórnio tem isso de aterrar, criar laços e querer uma família. Sou caseira e tranquila. Sempre tive esse sonho de ser mãe algum dia. Com certeza me vejo neste lugar com o Jullio". "Nunca tinha tido um relacionamento que me fizesse contemplar sobre isso. Agora penso que se for com essa pessoa a minha vida vai ser muito feliz, não vai ser um caos. Tenho essa vontade e a gente fala sobre isso. Vai acontecer no tempo certo".