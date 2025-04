Cantor Daniel é processado por ex-membro de equipe, que pede R$ 365 mil

O cantor de sertanejo Daniel, 56 anos, está sendo processado na Justiça do Trabalho de São Paulo por um ex-membro da equipe. O requerente pede reconhecimento de vínculo empregatício e pagamento de indenização por danos morais ao cantor Daniel.

Segundo a acusação, obtida primeiramente pelo portal Uol Splash e confirmadas pelo Correio pela Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, o autor do processo preenchia todos os requisitos previstos na lei: pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação. O processo cita um áudio em que um produtor musical da equipe admitiria a inexistência de contrato de prestação de serviços e faria ameaças veladas em caso de processo judicial.

O autor do processo teria sido contratado em 28 de abril de 2023 para atuar como músico na equipe do artista, função exercida até 5 de fevereiro de 2025. O homem alega que era obrigado a emitir notas fiscais em nome de outras empresas para mascarar o vínculo empregatício, mesmo trabalhando diretamente com Daniel.

O ex-colaborador alega uso indevido de sua imagem em redes sociais sem consentimento ou pagamento, causa de danos morais no valor de R$ 367.469,16. O Tribunal Regional do Trabalho confirmou esse valor ao Correio em uma nota com atualizações do caso. Segundo informações do órgão, Daniel foi notificado da ação em 20 de fevereiro.

A assessoria do cantor foi procurada, mas não retornou o Correio até o momento da publicação.