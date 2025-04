Museu de Arte de Brasília oferece oficinas gratuitas no mês de abril

Por Diller Abreu*—O Museu de Arte de Brasília (MAB) oferece atividades em uma programação especial para o mês de abril. A iniciativa faz parte do programa MAB Educativo, que proporciona oficinas interativas, mediações e atividades focadas na arte e na fotografia. A programação é gratuita e ocorre aos finais de semana com o intuito de incluir públicos de todas as idades para atividades de câmara escura, colagem e jogos interativos.

Leia também: Stray Kids quebra recorde histórico de público no Brasil e supera marca do BTS



O projeto é possibilitado pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e não é necessário agendamento para participar, mas as oficinas estão sujeitas à lotação. A programação pode ser conferida nas redes sociais do MAB, que está localizado no Setor de Hotéis e Turismo Norte, trecho 1, Projeto Orla. No dia 17 de abril, às 19h, a iniciativa recebe educadores para participarem do projeto Encontro com Professores.

Leia também: Oficinas de ritmos brasileiros movimenta o Jovem de Expressão em abril



No decorrer das semanas, educadores podem levar suas turmas para visitas guiadas ao acervo do MAB e às exposições. O acesso ao programa se faz por meio de agendamento on-line gratuito, por parte das escolas, na plataforma Conecta. As oficinas para escolas contam com atividades de desenho com luz e sombras, para o ensino fundamental 1 e 2, e cianotipia para o ensino médio. O museu funciona todos os dias, exceto terças-feiras, de 10h até 19h.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel