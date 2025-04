Oficinas de ritmos brasileiros movimenta o Jovem de Expressão em abril

Ainda neste mês, a partir desta segunda-feira (7/4) e nos dias 9, 14 e 16 de abril, o Jovem de Expressão — iniciativa do Instituto Referência da Juventude — recebe a oficina Ritmos Brasileiros, oferecida pelo projeto Vibrações — Chorinho nas Escolas. As aulas, ministradas pela percussionista Fernanda Vitória, abordarão ritmos característicos da música brasileira, como samba, choro, baião e xaxado. Gratuitas, as oficinas ocorrem sempre das 14h às 17h, e as inscrições podem ser feitas por aqui.

Leia também: A estreia da primeira turnê de Luísa Sonza nos EUA

O projeto Vibrações — Chorinho nas Escolas leva o choro para estudantes de escolas públicas do DF por meio de oficinas, apresentações, rodas de choro e ações educativas com artistas renomados. A programação segue ao longo de abril e, no dia 7 de maio, às 15h, será realizado um workshop gratuito com o músico Leandro Tigrão, no Clube do Choro, encerrando o dia com uma roda de choro.

Leia também: Felipe Neto: "É óbvio que não vou me candidatar. Queria chamar atenção"

Com raízes mineiras e pernambucanas, Fernanda Vitória é um dos nomes em ascensão na música brasiliense. Iniciou a formação na ONG Tamnoá Tambores do Paranoá e passou por grupos como Oficina do Patubatê e Filhas de Oyá.