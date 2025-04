Saudando o choro: roda musical itinerante viaja pelas feirinhas do DF

O fim de semana na Feira Permanente de Taguatinga terá uma atração especial. A feira receberá duas rodas de choro, uma no sábado (12/4), e a outra no domingo (13/4). Ambas fazem parte de um projeto criado pela banda Saudando o Choro. O projeto, que leva o mesmo nome do grupo, busca a valorização do choro brasiliense. As rodas serão a partir das 9h30 e seguirão até às 11h. Elas oferecem acessibilidade para pessoas com deficiência visual e de audição e também transportes para pessoas com deficiência. A entrada é franca e indicada para todas as idades.

Leia também: Projeto de valorização do choro ocupa espaços públicos do DF

Idealizado por Izabela da Costa, conhecida com Iza do Cavaco, o projeto busca descentralizar a cultura do Plano Piloto, levá-la para fora do eixo da cidade e resgatar a memória. Para isso, contará com a produção musical do violonista Fernando César e com a banda formada por Iza do cavaco (cavaquinho), Nathalia Marques e Jéssica Carvalho (percussão), Bento Tibúrcio (bandolim), Yago Araújo (violão de 7 cordas), Franco Carneiro (violão de 6 cordas).

Ao Correio, Iza ressalta que o projeto tem como objetivo fazer com que as pessoas jovens se envolvam com o choro. "Então, na escolha dos músicos eu me reuni com o Fernando César, que é o nosso diretor musical, e nós escolhemos músicos mais jovens aqui da cidade que já tinham o contato com o choro".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O repertório escolhido para o show reúne canções escritas por compositores idealizadores do estilo musical no DF, como Avena de Castro e Cincinato Simões, bem como chorões e choronas em atividade na cena local, como Léo Benon e Hamilton de Holanda. Com a mistura geracional, a banda procura levar o estilo de música instrumental aos moradores de Brasília.

"A apresentação desse projeto é muito importante para ajudar a divulgar e apresentar o choro às pessoas de diferentes idades e regiões e descentralizá-lo do Plano Piloto. Isso contribui no fortalecimento e incentivo às pessoas a tocarem esse ritmo, que, agora, virou um patrimônio cultural imaterial da humanidade", completa Iza.

O projeto Saudando o Choro é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Além de Taguatinga, o projeto passou pela estação de metrô Arniqueiras e pela Feira do Guará. E estará em 23 de abril, na Praça Condor, na estação de metrô Arniqueiras.

Roda Cultural — Saudando o Choro

Sábado e domingo (12 e 13/4), na Feira Permanente de Taguatinga — Setor L Norte CNL 1, Taguatinga. Com entrada franca. Livre para todas as idades.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco