Projeto de valorização do choro ocupa espaços públicos do DF

Em busca do fortalecimento da memória do Choro, o projeto Saudando o Choro vai circular por Taguatinga, Guará e Águas Claras com músicos e musicistas da nova geração entre março e abril. A primeira apresentação está marcada para 23 de março, às 9h30, na Praça Condor da Estação de Metrô Arniqueiras, com entrada franca e acessibilidade para pessoas com deficiência visual e auditiva.

Com canções de compositores da velha guarda que contribuíram para a ascensão do gênero em Brasília, o show mescla profissionais tradicionais com novos compositores do gênero, como Léo Benon e Hamilton de Holanda. A fusão pretende levar o Choro ao cotidiano do público, com apresentações em locais públicos e de muita movimentação.

Para a apresentação de estreia, em 23 de março, o projeto disponibilizará uma van gratuita para o transporte acessível de 16 pessoas com deficiência visual, partindo do Estacionamento do Sesi Lab, ao lado da Rodoviária do Plano Piloto, às 8h30. Após o fim da apresentação, a van sai da estação Arniqueiras às 12h e retorna ao ponto de encontro inicial. As vagas na van precisam ser previamente reservadas pelo telefone (61) 99120-1773.

O projeto busca resgatar a estrutura das antigas rodas regionais, com cavaquinho, duas percussões, dois violões e uma solista. Com produção musical de Fernando César, o grupo é formado por Iza do Cavaco (cavaquinho), Jéssica Carvalho (percussão), Bento Tibúrcio (bandolim), Yago Araújo (violão sete cordas, Franco Carneiro (violão) e Nathália Marques (percussão).

Em fevereiro de 2024, o Choro foi reconhecido como patrimônio cultural imaterial brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Com uma tradição presente em Brasília desde a época de sua construção através da migração de trabalhadores de outros estados para a capital, muitos artistas e instrumentistas chegam à cidade e dão origem às rodas que, futuramente, fundaram o Clube do Choro de Brasília, que segue ativo até hoje. É diante dessa herança que o Saudando o Chovo pretende abrir novas rodas em espaços públicos para contribuir com os movimentos de descentralização e popularização do gênero no Distrito Federal.





Saudando o Choro

Dia 23 de março, na Praça Condor - Estação de Metrô Arniqueiras, das 9h30 às 11h.

6 de abril, na Feira do Guará, das 9h30 às 11h.

12 e 13 de abril, na Feira Permanente de Taguatinga - Setor QNL, das 9h30 às 11h.

Entrada franca e livre para todas as idades.