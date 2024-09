No domingo, a Feira da Torre de TV terá roda de choro feminina

O projeto Nas feiras com Chorodelas vai ter o segundo encontro no domingo, na Feira da Torre de TV - (crédito: Divulgação )

No domingo, a capital brasiliense ganha mais uma roda de choro na cidade. A Feira da Torre de TV de Brasília vai ser palco de um encontro da cultura popular brasileira e da música instrumental do país, na segunda parada do projeto Nas Feiras com Choradelas. Com o intuito de ampliar e difundir o choro e valorizar artistas mulheres, o evento tem programação gratuita a partir das 9h30.

O projeto é de realização do grupo regional Chorodelas, que, neste segundo encontro, vai receber a trombonista Mirian Marques e a baterista Sofia Ribas para se juntarem à roda. "Mirian é uma artista renomada em Brasília e vai agregar, além de experiência, um jeito especial de tocar o choro. E a Sofia tem um suíngue especial, que vai dar frescor à nossa roda", conta a cavaquinista da banda Chorodelas, Jéssica Santos.

Encerrando a programação, às 14h, Jéssica Carvalho e Daniel Pitanga ministrarão uma oficina de corpo e ritmo, com brincadeiras de ritmo, percussão corporal e improvisação com voz. O projeto passou pela Feira do Guará e tem data marcada para 6 de outubro na Feira Permanente de Taguatinga.

Segundo Jéssica, o projeto visa ressaltar e valorizar a identidade cultural da capital e o conhecimento dos saberes populares de tradição no Choro. "Queremos criar uma atmosfera de pertencimento, conscientização, apoio e trocas horizontais sobre o conhecimento da cultura popular do choro, exercendo um poder de representatividade para inspirar artistas mulheres, musicistas, iniciantes e aspirantes", destaca.

Serviço

Nas Feiras com chorodelas

Domingo, às 9h30, na Feira do Torre de TV (Feira de Artesanato da Torre de TV SDC - Eixo Monumental, Brasília). Entrada gratuita

*Estagiária sob a supervisão de José Carlos Vieira