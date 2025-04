Festival Acorda movimenta Sobradinho II com música, arte e skate

Nesta sexta-feira (11/4) e no sábado (12/4), o Festival Acorda realiza a 6ª edição no estacionamento do Clube 27, em Sobradinho II. Com entrada gratuita, o evento começa a partir das 19h e traz uma programação diversa, com shows, pista de skate, feira de arte e ações de inclusão.

Na sexta (11/4), se apresentam o rapper Rapadura, Rayara Correia, Isa Marques, a banda Grave Maggáh, os DJs Sista L e Sapo, além do grupo de dança Mitra. Já no sábado (12/4), o palco recebe Puro Suco, Margaridas, Asù, Medro e Olyê. A abertura do festival também conta com a tradicional Batalha das Gurias, reunindo MCs em duelo.

O evento ainda promove inclusão com área PCD e monitor para deficientes visuais. Outro destaque é a pista de skate semi profissional, feita em parceria com a Associação de Skate da Capital, com DJs animando as sessões.

Para o DJ Sapo, que se apresenta na sexta (11/4), o acesso é o ponto chave: “O Hip-Hop é 100% inclusivo. Quando você traz o acesso pra dentro da comunidade, já transforma tudo. Às vezes a pessoa não se encaixa no CLT, mas descobre um talento na música, no grafite, na dança ou na produção.”

Criado em 2010 e retomado em 2023, o Acorda se consolida como um dos principais festivais alternativos do DF, valorizando a cultura independente e os talentos locais.

Serviço

Sexta (11/4) e sábado (12/4), a partir das 19h, no estacionamento do Clube 27. Shows com Rapadura, Puro Suco, Margaridas, Rayara Correia, Isa Marques, Asù, Medro, Olyê, banda Grave Maggáh, DJ Sista L, DJ Sapo e grupo Mitra. Entrada gratuita.