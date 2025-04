Estúdio da Turma da Mônica critica uso de IA para imitar estilo dos quadrinhos

Nas últimas semanas, as redes sociais foram tomadas por imagens produzidas por inteligência artificial (IA), especialmente pelo Chat GPT. Após a criação de figuras no estilo das animações do Studio Ghibli – que o cineasta Hayao Miyazaki havia considerado um “insulto à própria vida” —, foi a vez da Turma da Mônica ser alvo das imagens geradas por IA.

A ferramenta permite que os usuários enviem suas fotos e as transformem em desenhos com os traços tradicionais dos gibis da Turma da Mônica, além de possibilitar criação de tirinhas com os personagens do universo em situações que o usuário inventar.

O criador do universo, Mauricio de Sousa, não ficou nada feliz com o viral. A MSP Estúdios, empresa do cartunista, afirmou que não autorizou a criação de imagens geradas por ferramentas de IA com base no estilo da turminha.

Em nota divulgada à imprensa, a MSP reforça que “o uso de qualquer elemento relacionado aos personagens está protegido por leis de direito autoral e propriedade intelectual. Não autorizamos a criação de conteúdos que violem esses direitos, nem admitimos associações com discursos de ódio, desinformação ou práticas que contrariem os valores da empresa. Há mais de 60 anos, defendemos a ética e o compromisso com a cultura e agiremos sempre que esses princípios forem desrespeitados”

Leia a nota completa:

“A MSP Estúdios acompanha de forma atenta o debate que vem ganhando força nas redes sociais sobre a utilização de ferramentas de inteligência artificial na criação de imagens e quadrinhos inspirados no universo da Turma da Mônica. Temos ciência de que esse é um caminho sem volta: a IA é uma tecnologia poderosa, que vem se estabelecendo como uma aliada de processos criativos em diversas frentes da indústria cultural.

Reconhecemos o valor da inteligência artificial como ferramenta de experimentação e inovação, mas reforçamos que ela deve atuar como apoio, e não substituição, à criação artística. Quando tenta reproduzir o traço da Turma da Mônica, a IA apenas ecoa, de forma limitada, uma linguagem visual única, construída ao longo de décadas pelos artistas da MSP Estúdios. Mais do que um estilo, esse traço carrega narrativas, emoções e a sensibilidade humana, algo que nenhum algoritmo consegue replicar por completo.

Seguimos comprometidos com o desenvolvimento tecnológico e artístico do nosso setor, dialogando com novas possibilidades, mas sempre com responsabilidade e respeito à arte, ao público e ao legado construído por nossos artistas.”

Ferramenta imita ilustrações sem autorização dos autores originais

De acordo com o próprio Chat GPT, o sistema utiliza bancos de dados com referências visuais pré-existentes para criar novas ilustrações que imitam estilos — mesmo sem autorização dos autores originais.

As imagens espelham os traços clássicos de Mauricio de Sousa e são produzidas a partir de pedidos dos próprios usuários com comandos de textos – os prompts de plataformas de inteligência artificial generativa. O contexto de muitas das imagens criadas são pejorativos, como uma tirinha gerada por IA que mostra personagens similares aos da Turma da Mônica no avião que atingiu as Torres Gêmeas (Nova York, EUA) nos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001.

O compartilhamento de uma tirinha gerada por IA no X (antigo Twitter) até levantou a discussão sobre o suposto óbito de Mauricio de Sousa. No post compartilhado, um internauta dizia “o Mauricio de Souza se revirando no túmulo”, no que outro respondeu “Mauricio de Sousa não está se revirando no túmulo, pois o mesmo se encontra vivo.”

