Produtora cancela shows do Ira! no Sul após manifestação da banda contra anistia

Produtora que cancelou shows do Ira! no Sul diz que artistas "deveriam subir ao palco apenas para apresentar suas músicas e talentos" - (crédito: Dantas Jr./Divulgacao)

A produtora 3LM Entretenimento, responsável por shows da turnê comemorativa de 20 anos da banda Ira! na região Sul, anunciou, nesta quarta-feira (9/4), o cancelamento das apresentações em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. O anúncio vem após manifestações do grupo de rock contra anistia aos responsáveis pelos atos golpistas de 8 de janeiro, que geraram vaias em show ocorrido no último 29 de março em Minas Gerais.

Em nota publicada no Instagram, a empresa afirmou que não tem “outra alternativa” a não ser cancelar os shows “devido aos últimos acontecimentos envolvendo a banda”. A produtora ainda diz que os artistas “deveriam subir ao palco apenas para apresentar suas músicas e talentos” e tratar bem o público.

De acordo com a manifestação, houve “inúmeros pedidos de cancelamentos de ingressos adquiridos” e “desistência de patrocinadores”, além de “risco claro de não progressão das vendas até as datas dos shows”.

"Lamentamos o ocorrido, somos uma produtora com mais de 30 anos de mercado e nosso principal patrimônio é o público, e este deve ser muito bem tratado por nós, produtores, e pelos artistas", afirma.

As apresentações da turnê Ira! Acústico 20 anos no Sul ocorreriam entre os dias 30 de abril e 3 de maio nas cidades de Jaraguá do Sul e Blumenau, em Santa Catarina, e Caxias do Sul e Pelotas, no Rio Grande do Sul, respectivamente.

Valores de ingressos adquiridos serão “automaticamente restituídos, conforme as formas de pagamentos realizadas”, por meio do mesmo sistema em que foram adquiridos, em um prazo de até 30 dias da compra.

O anúncio foi replicado pelo local onde ocorreria a apresentação de Jaraguá do Sul, a Scar Centro Cultural. “Comunicamos que o show da banda Ira! que aconteceria no dia 30 abril, na SCAR, foi cancelado”, informa. “A SCAR apenas loca o espaço para os eventos.” O Correio tentou contato com a assessoria da banda Ira! para entender o posicionamento do grupo acerca dos cancelamentos, mas, até o momento de publicação desta matéria, não obteve retorno. O espaço segue aberto para possíveis manifestações.

Entenda

No dia 29 de março, durante show no município de Contagem, em Minas Gerais, o vocalista do Ira!, Nasi, foi vaiado pelo público após gritar “sem anistia” — em referência aos processos que julgam acusados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Depois da manifestação contrária de fãs que assistiam à apresentação, o artista pediu para que eles se retirassem e parassem de acompanhar o grupo.