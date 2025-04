Segunda temporada de DNA do Crime ganha imagens inéditas

A Netflix divulgou, nesta quarta-feira (9/4), imagens inéditas da segunda temporada de DNA do Crime, primeira série brasileira de ação policial inspirada em crimes reais.

Os novos episódios trazem de volta personagens como Suellen (Maeve Jinkings), Benício (Rômulo Braga), Sem Alma (Thomás Aquino) e Isaac (Alex Nader), prometendo uma trama repleta de adrenalina.

Na primeira temporada, lançada em 2023, a série conquistou o público ao alcançar o topo do ranking global das produções não faladas em inglês da Netflix, com mais de 6 milhões de visualizações na semana de estreia. Além disso, foi a série mais assistida em 22 países e integrou o top 10 em 71 nações, incluindo Estados Unidos, Canadá, Itália, Espanha e Portugal. No Brasil, destacou-se como a produção nacional mais assistida no segundo semestre de 2023 e manteve sua popularidade em 2024.

Nos novos episódios, após ajudar o Embaixador a escapar da prisão, Isaac e sua Quadrilha Fantasma se tornam os principais alvos da Polícia Federal. Com roubos ainda mais elaborados, eles se transformam em lendas do crime, desafiando os agentes a cada passo. Durante a investigação, Suellen precisa demonstrar sua capacidade de liderança, enquanto Benício enfrenta uma crise pessoal após perder mais um amigo e descobrir que Sem Alma fugiu da prisão.

A data de estreia da nova temporada ainda não foi anunciada, mas a expectativa é que os episódios cheguem à plataforma ainda este ano. Os fãs aguardam ansiosamente para ver como a trama se desenrolará e quais novos desafios aguardam os personagens nesta eletrizante série policial brasileira.