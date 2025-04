Programação do Cine Brasília traz 'Cidade dos sonhos', de David Lynch

A programação do Cine Brasília para esta semana e a próxima traz a exibição dos filmes Onda Nova, censurado durante a ditadura militar, e Cidade dos Sonhos, lançado em 2001. A programação conta com mais de 20 filmes, além de um evento que promoverá a segunda edição do Mercado-Seminário de Cinema e Audiovisual da Região Centro-Oeste e Norte do Brasil, voltado ao cinema independente. A programação inicia nesta quinta (10/4) e vai até a próxima quarta (16/4), com os preços variando entre dias e filmes.

Onda Nova é um filme censurado durante a ditadura militar, considerado “amoral” pelos militares na época do lançamento. O longa traz no elenco figuras como Caetano Veloso, Regina Casé e Vera Zimmermann e conta a história de um time feminino fictício chamado Gayvotas Futebol Clube, criado no ano em que a modalidade foi regulamentada no Brasil (1983). Em meio aos treinos e desafios cotidianos, as atletas enfrentam o preconceito de gênero e sexualidade dentro e fora de campo, enquanto se preparam para competir contra a seleção italiana. O filme chega remasterizado em 4k e os negativos originais 35mm de som e imagem foram preservados e digitalizados pela Cinemateca Brasileira.

O segundo relançamento é Cidade dos Sonhos, de Lynch, diretor estadunidense que morreu no começo de 2025. O filme foi lançado em 2001 e retorna aos cinemas em uma versão restaurada em 4K. A trama gira em torno de Betty Elms, interpretada por Naomi Watts, uma jovem ingênua e cheia de sonhos que chega a Los Angeles para tentar a sorte como atriz. Hospedada no apartamento da tia, ela conhece Rita, vivida por Laura Harring, uma mulher que perdeu a memória após um estranho acidente de carro na estrada Mulholland Drive. As duas se envolvem numa busca para descobrir a verdadeira identidade de Rita, numa investigação que, aos poucos, se transforma em um pesadelo cada vez mais abstrato e psicológico.

Os ingressos para as sessões custam R$20 (inteira) e R$10 (meia), com exceção das segundas-feiras, que têm valor único é de R$5. As exibições do FomentaCine também contam com ingressos nos valores regulares. O filme Pele Fina conta com ingressos no valor único de R$10, que podem ser adquiridos na bilheteria do cinema entre 9h e 21h, de terça a domingo, e entre às 13h e 21h, nas segundas-feiras, ou no próprio site do Cine Brasília



Quinta-Feira (10/04)

10h00 — FomentaCine 2025 - Manual do Herói

14h30 — Milton Bituca Nascimento

17h00 — FomentaCine 2025 - Paisagem em Chamas (curta-metragem) + Retratos Fantasmas

20h00 — Descamar (curta-metragem) + Rua Aurora: Refúgio de Todos os Mundos

Sexta-Feira, (11/04)

10h00 — Sessão Contraturno FomentaCine 2025 - Paisagem em Chamas (curta-metragem) + Retratos Fantasmas

14h00 — A Batalha da Rua Maria Antônia

15h40 — Pele Fina

17h00 — FomentaCine 2025 - Oeste Outra Vez + debate

20h20 — Descamar (curta-metragem) + Onda Nova

Sábado, (12/04)

10h00 — Branca de Neve

14h00 — Vitória

16h10 — Meu Nome é Maria

18h10 — Onda Nova

20h10 — Descamar (curta-metragem) + Cidade dos Sonhos

Domingo, (13/04)

10h00 — Branca de Neve

14h00 — Milton Bituca Nascimento

16h10 — Sessão Família - Branca de Neve

18h15 — Onda Nova

20h15 — Descamar (curta-metragem) + Parthenope: Os Amores de Nápoles

Segunda-Feira, dia 14/04

Cinema fechado para dedetização

Terça-Feira, dia 15/04

10h00 — Branca de Neve

14h00 — Vitória

16h10 — Rua Aurora: Refúgio de Todos os Mundos

18h15 — Oeste Outra Vez

20h10 — Descamar (curta-metragem) + Meu Nome é Maria

Quarta-Feira, dia 16/04

10h00 — Branca de Neve

14h00 — Vitória

16h10 — Onda Nova

18h15 — Parthenope: Os Amores de Nápoles

20h45 — Descamar (curta-metragem) + A Batalha da Rua Maria Antonia