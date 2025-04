Ingressos para Henrique & Juliano no Mané Garrincha esgotam em 48 horas

Por Diller Abreu*—Os 50 mil ingressos disponíveis para o show da dupla sertaneja Henrique & Juliano no Mané Garrincha esgotaram em 48 horas. A apresentação será realizada daqui a cinco meses, em 20 de setembro. Os portões abrem a partir das 16h.

Leia também: Em nova fase, Pedro Sampaio fala sobre carreira e a volta aos shows

Henrique & Juliano chegaram a número um nas plataformas de streaming e emissoras de rádio em 2024. De acordo com o Spotify Wrapped, To Be (Ao Vivo em Brasília) e O Céu Explica Tudo (Ao Vivo) foram os dois álbuns mais ouvidos dos últimos 12 meses. A música com mais visualizações dos artistas no Youtube é Flor e o Beija-Flor, com participação de Marília Mendonça, com 676 milhões de visitas.

Leia também: ‘Vale Tudo’: Aguinaldo Silva diz que não faria remake de sua novela

A última vez que a dupla se apresentou na capital federal foi há menos de um ano, em setembro de 2024. Os fãs brasilienses podem ter a oportunidade de matar a saudade e cantar sucessos como Aquela Pessoa; Liberdade Provisória; Última Saudade e as novas sensações como Saudade De Quem Eu Sou, lançada no último dia 14 de março.

Leia também: Netflix anuncia elenco de nova adaptação de Orgulho e preconceito

Serviço

Henrique & Juliano em Brasília

Dia 20 de setembro, às 16h, na Arena Mané Garrincha. Ingressos esgotados. Não indicado para menores de 16 anos.



*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel