‘Vale Tudo’: Aguinaldo Silva diz que não faria remake de sua novela

Aguinaldo Silva abriu o jogo sobre o remake de Vale Tudo. Ele, que foi um dos autores da versão original da novela exibida originalmente entre 1988 e 1989, ao lado de Gilberto Braga (1945-2021) e Leonor Bassères (1926-2004), revelou o que pensa sobre a adaptação, cuja estreia ocorreu na última semana, no horário das nove da Globo.

"Não faria remake de novela minha"

Em entrevista ao programa TV Fama, da RedeTV!, o autor veterano foi questionado sobre a possibilidade de fazer adaptação de uma história já produzida, e se negou: "Eu não faria remakes, ainda mais de uma novela minha", disparou.

Na sequência, o novelista expôs suas primeiras considerações sobre a releitura de Vale Tudo, e não poupou elogios à Taís Araújo, intérprete de Raquel Accioli, a protagonista da trama. "Eu vi o primeiro capítulo, gostei muito do trabalho da Taís, ela está maravilhosa. Sobre ‘Vale Tudo’, eu como espectador posso dizer que estou gostando muito", afirmou.

Bem-humorado, Aguinaldo reagiu sobre um suposto ciúmes da segunda versão de Vale Tudo. "Não bateu [ciúmes], não", disse ele. Atualmente, o autor está empenhado no desenvolvimento de Três Graças, próxima novela do horário nobre global, que será sucessora do remake.