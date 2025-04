Em nova fase, Pedro Sampaio fala sobre carreira e a volta aos shows

Autêntico, ousado e inquieto. Essas são apenas algumas das qualidades que ilustram a carreira do carioca Pedro Sampaio, 27 anos. Produtor musical, cantor, compositor e, por fim, mas não menos importante, um DJ de muito sucesso. Na semana passada, o artista lançou a faixa Bota um funk, em uma parceria para lá de especial com a cantora Anitta e o funkeiro MC GW. O batidão alto astral também conta com um videoclipe que saiu na última segunda-feira (7/4).

Para o produtor, a música é uma espécie de “catarse”, uma bomba de energia que traz o melhor do funk e que, além de tudo, o devolve aos poucos, depois de dois meses afastado em razão de uma lesão no joelho. “Quando eu mostrei a faixa para a Anitta, ela simplesmente amou. Depois veio o GW, que aparece como a cereja do bolo. Muita gente não sabe, mas o GW está entre os três brasileiros mais ouvidos do Spotify fora do país”, destaca Pedro.



Dessa forma, diante de tanta harmonia combinada ao lado desses parceiros musicais, Bota um funk é o que há de melhor na veia artística de Pedro Sampaio, unindo energia e alto astral. Isso, certamente, ficou claro no clipe, onde ele aparece pulando com apenas uma perna, mas sem deixar a animação de lado. “Como tinha a mesa do DJ na minha frente, acabou que ninguém via. No fim, deu tudo certo”, brinca o produtor.



Futuro e carreira



Quando se é Dj e está prestes a entrar nesse universo, é necessário limpar os sapatos e pedir licença, sobretudo, para alguns ícones desse movimento tão importante a nível nacional. Dennis DJ e a entidade DJ Marlboro estão nesse olimpo quase que intocável, justamente por serem eles os precursores e os pioneiros das baladas de funk ao redor do país. Contudo, é fato que o jovem Pedro Sampaio alcançou um lugar especial nos corações da nova geração.



Ao despontar sua carreira lá atrás, em meados de 2017, com vídeos no YouTube e no Facebook, ele conquistou uma legião de fãs e é responsável, também, por contribuir em uma nova leva de Djs brasileiros. “É indiscutível o quanto Dennis abriu portas para nós Djs, assim como quando a Anitta abriu portas para cantoras de funk. A questão é que fui para um lado muito misturado, passei a cantar nas minhas músicas, porque quando eu produzia e gravava, não tinha ninguém para cantar”, relembra.



Pois foi na falta que havia perto que Pedro encontrou uma maneira de ele mesmo preencher essa ausência. Para não ficar parado esperando a boa vontade dos outros, começou a testar a própria voz nas músicas. “Isso me deu uma consciência musical muito diferente”, completa. Dono de quase 9 milhões de ouvintes no Spotify e hits como Galopa e POCPOC, Pedro é um sucesso indiscutível.



Na visão dele, a internet foi um fator primordial para que ele alcançasse o patamar que possui hoje. Entretanto, há outro ingrediente ainda mais especial nessa receita inventada por ele. “Eu acredito que o meu combustível de carreira é a rua. Ela só é um sucesso porque toca na rua”, acrescenta. E, de fato, em qualquer lugar, há um pouco de Pedro Sampaio. Ele, agora, volta-se para os shows que serão realizados em Portugal, com ingressos esgotados desde dezembro.