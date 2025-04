Com 6 novos episódios, 7ª temporada de Black Mirror chega à Netflix

Nesta quinta-feira (10/4), estreia a 7ª temporada de Black Mirror. Com seis novos episódios, a série de ficção científica volta a discutir, de maneira irônica e crítica, a sociedade moderna e a tecnologia. Dois anos após serem anunciadas, as novas histórias da produção já estão disponíveis na plataforma de streaming Netflix.

O seriado continua no mesmo formato tradicional, com histórias independentes. Entretanto, a surpresa da temporada é o capítulo seis — USS Callister: Infinity — que marca a primeira continuação do universo. A trama, apresentada pela primeira vez no primeiro episódio da quarta temporada, é inspirada na franquia de Star Trek e narra a história do programador de videogames que inventa uma realidade simulada em que ele e os colegas trabalham em uma nave espacial.

Além de USS Callister: Infinity, também compõem a temporada as narrativas Pessoas Comuns, Bête Noire, Hotel Reverie, Brinquedo e Eulogy. No festival da Geeked Week, em 2024, o criador Charlie Brooker afirmou que os espectadores podem esperar uma mistura de gêneros e estilos. “Temos seis episódios desta vez, e dois deles são basicamente longas-metragens. Alguns deles são profundamente desagradáveis, alguns são bem engraçados e alguns são emocionais”, compartilhou.

Entre os nomes presentes no elenco, estão Harriet Walter (Succession), Emma Corrin (The Crown), Christin Milioti (Pinguim), Jay Simpson (Orgulho e Preconceito), Will Poulter (Guardiões da Galáxia Vol.3) e Peter Capaldi (Doctor Who). Além de criador, Charlie Brooker assina o roteiro de todos os episódios da 7ª temporada, ao lado dos diretores Haolu Wang, David Slade e Toby Haynes.