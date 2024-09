Netflix divulga 1º trailer de ‘O Eternauta’, adaptação de HQ argentina

El Eternauta. Ricardo Darin in El Eternauta. Cr. Marcos Ludevid / Netflix ..2024 - (crédito: Marcos Ludevid / Netflix)

A minissérie O Eternauta ganha o primeiro trailer na quarta edição do evento exclusivo da Netflix Geeked Week. Baseada na graphic novel argentina de Héctor Germán Oesterheld e ilustrada por Francisco Solano López, a adaptação é a primeira a explorar o universo dos quadrinhos no audiovisual. A série escrita por Bruno Stagnaro e Ariel Staltari estreia na Netflix em 2025.

Em seis episódios, a série narra a história de Juan Salvo, interpretado por Ricardo Darín, na descoberta de elementos extraterrestres. Após uma nevasca mortal matar milhões de pessoas, Juan e um grupo de sobreviventes lutam contra uma ameaça alienígena controlada por uma força invisível.





Confira o trailer de O Eternauta: