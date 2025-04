Patti Smith lança novo livro em comemoração aos 50 anos do 1º álbum

Para os ávidos leitores de biografias, Patti Smith trouxe uma grande notícia nesta semana: o anúncio do lançamento de seu segundo de memórias, Breads of Angels, em comemoração aos 50 anos do álbum Horses. Apesar de o título em português ainda não ter sido divulgado, a Companhia das Letras declarou que o lançamento no Brasil ocorrerá até o final do primeiro semestre de 2026.

A indústria cultural americana deve muito a Patti Smith. Uma das vozes mais emblemáticas do punk rock — e do rock em geral —, ela contribuiu para as artes em diversos campos, incluindo a literatura. Só Garotos (Just Kids) é um dos clássicos do gênero memorialístico na literatura americana, vencedor do National Book Award. A obra se passa na Nova York das décadas de 1960 e 1970, período em que Smith viveu uma amizade profunda com o fotógrafo Robert Mapplethorpe — uma relação que marcou sua vida para sempre.

A homenagem que Patti presta ao amigo se transformou em um dos grandes sucessos da carreira da cantora, ao oferecer uma visão subjetiva e íntima das histórias vividas pelos dois. Enfrentando as dificuldades típicas dos vinte e poucos anos — a falta de dinheiro, o início da carreira artística e as polêmicas causadas tanto pela arte homoerótica de Mapplethorpe quanto pela rebeldia punk de Smith —, os dois se viveram juntos momentos de inspiração.

Breads of Angels ainda não chegou às prateleiras das livrarias mas, em nota, a Companhia das Letras afirma que a narrativa percorre desde a infância da cantora, na Filadélfia, até o estrelato como ícone do punk e, posteriormente, o afastamento dos holofotes. Trata-se de um livro com ritmo mais intimista e visionário, ressalta a editora brasileira.