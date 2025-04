Brasília recebe peça 'Sileno, Dioniso e Midas em um lapso de ouro e vinho'

Por Diller Abreu* — O dramaturgo e diretor James Fensterseifer apresenta, nestes sábado e domingo (12 e 13/4), às 20h, no Espaco Cultural Casa Quatro (708 Norte), a peça Sileno, Dioniso e Midas em um lapso de ouro e vinho, adaptação do conto do livro Mitos menosprezados vol.1, de 2022. O espetáculo marca a estreia da companhia teatral de mitopoética Os áuspices.

O elenco é formado pelos atores Denis Camargo, Hugo Leonardo, Daniel Landim, Iury Persan e Bárbara Lima. O conto explora a história do sátiro Sileno (Hugo Leonardo), tutor do deus do vinho Dioniso (Daniel Landim), que é preso pelo rei Midas (Denis Camargo) aborrecido. Ao sentir falta do tutor, o deus ordena encontrarem Sileno em troca de uma recompensa. O rei, ao saber da notícia, devolve, pessoalmente, o sátiro e escolhe no desejo concedido o dom de transformar em ouro tudo que toque. A obra é uma releitura do mítico toque de Midas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para Fensterseifer, o público pode esperar por um espetáculo com muitas gargalhadas. "Porque, na verdade, essa história de Sileno, como um sátiro, mostra uma pessoa muito engraçada. Então a peça conta uma história mitológica, mas sob a ótica da comédia", explica.

Os personagens vivem essa aventura cômica para abordarem contradições da vida, interesses humanos e apresentarem sinais da origem do teatro como ritual Assim como neste espetáculo, o grupo foi criado para encenar os textos do autor como O labirinto sem fio de Dédalo (2021), o próprio Mitos menosprezados vol. 1 (2022) e Mitos menosprezados vol. 2 (2023). A montagem foi bancada por uma campanha de arrecadação on-line para o financiamento dos custos de produção. Cinco mil reais foram doados por 63 pessoas.

Leia também: Dramaturgo brasiliense faz vaquinha para produzir peça inspirada em mitos

Iluminador, diretor teatral e dramaturgo, James Fensterseifer comemora 20 anos de carreira artística. Já adaptou obras clássicas para os palcos, como A hora da estrela, de Clarice Lispector, O barão nas árvores, de Ítalo Calvino, e Uma criatura dócil, de Fiódor Dostoiévski. O autor fala sobre a felicidade pelo êxito da arrecadação on-line: "É muito bom e raro saber que a gente pode contar com pessoas que admiram a nossa arte e que podem contribuir de forma espontânea para que o espetáculo aconteça. É muito raro isso, é um sentimento muito bacana numa época que a gente nem sempre tem apoio. Foi muito importante para nós", celebra James.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco

Serviço

Sábado (12/4) e domingo (13/4), no Teatro Ribondi do Espaço Multicultural Casa dos Quatro – SCLRN 708 Bloco F, às 20h. Ingressos a partir de R$ 20 (meia) na plataforma do Sympla. Não indicado para menores de 14 anos.