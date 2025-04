3º Festival Internacional de Choro reúne grandes nomes em Niterói

A terceira edição do Festival Internacional de Choro de Niterói promete transformar a cidade em um polo vibrante da música instrumental brasileira. Realizado pela Prefeitura de Niterói e pela Fundação de Arte de Niterói (FAN), o festival acontece em 26 e 27 de abril, com uma pré-estreia especial em 23 de abril, em homenagem ao Dia Nacional do Choro. Toda a programação é gratuita.

Este ano, o festival amplia fronteiras e promove o encontro entre culturas musicais ao receber, pela primeira vez, atrações internacionais como a cantora francesa Camille Bertault e a flautista japonesa Naomi Kumamoto, além de consagrados artistas brasileiros como Hamilton de Holanda, Rosa Passos, Áurea Martins, Caetano Brasil, Silvério Pontes que convida Leila Pinheiro, entre outros.

Choro da Ribeira (foto: Divulgação)

O festival oferece, de 22 a 25 de abril, 13 oficinas de instrumentos gratuitas, ministradas por músicos de renome nacional e internacional, que vão acontecer em diversos locais da cidade: Alessandro Penezzi (violão 7 cordas), Toninho Ferragutti (acordeom), Márcio Marinho (cavaquinho) e Dirceu Leite (flauta), as aulas acontecem em diferentes horários ao longo do dia no Museu Janete Costa de Arte Popular, Solar do Jambeiro, Centro Cultural Paschoal Carlos Magno e Sala Carlos Couto (Theatro Municipal de Niterói), e fortalecem o compromisso do evento com a formação e atualização de instrumentistas.

O público poderá também visitar, nos dias 26 e 27, uma exposição sobre os ícones do choro nacional com caricaturas feitas pelo artista Renato Aroeira, no espaço Reserva Cultural, que também contará com área gastronômica com food trucks e cervejas artesanais produzidas na cidade.

Inscrições e detalhes

Festival em expansão

O Festival de Choro de Niterói, que nasceu inspirado no Dia Nacional do Choro, consolida-se como uma das maiores celebrações do gênero no país. A edição de 2025 marca uma nova fase de internacionalização e intercâmbio artístico, mantendo a essência da tradição brasileira e ampliando seu alcance a novos públicos.