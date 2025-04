Método de preparação de atores de Hugo Rodas é lançado em livro

Professor do departamento de artes cênicas da Universidade de Brasília (UnB), Marcus Mota esmiuçou os métodos e trabalho do diretor e também professor Hugo Rodas para criar o projeto Huguianas, que será apresentado ao público neste sábado (13/4) em evento na Casa da Cultura Brasília. A pesquisa consiste em uma análise detalhada de vídeos de ensaios gravados por Rodas na UnB em 2017, quando já estava aposentado e tocava um programa de extensão que consistia em sessões de treinamento de atores. “Ele trazia fundamentos de movimento, da voz, cada semestre era algo diferente, exploratório, com conceitos básicos que desenvolveu e aplicou nesse curso”, conta Mota. “O curso era livre, para qualquer nível, iniciantes ou avançados. E o foco não era montar um espetáculo e sim trabalhar com uma gramática, desenvolver fundamentos básicos de interpretação.”

Leia também: Banco do Brasil lança edital de R$ 120 milhões para projetos culturais

Mota trabalhou com Hugo na parte de dramaturgia musical e sempre participava dos ensaios. Um dos diferenciais do treinamento, ele conta, foi a relação entre teatro e música. Como não havia um compromisso de apresentar um produto final acabado e pronto para o palco, havia mais ênfase na criação e na pesquisa. “O som entrava como um horizonte para a criatividade, para abrir imaginários, havia muita relação entre o som e o corpo. Nessa época, ele se transforma de diretor em regente”, conta o professor.

Leia também: Exposição de fotografias de Orlando Brito celebra povos originários

A análise dessa metodologia rendeu um e-book que estará disponível gratuitamente. Neste sábado, o público poderá também assistir a alguns dos vídeos usados por Mota para aprofundar a pesquisa. “Fizemos 10 vídeos, a partir das diversas horas e gravações de ensaios, com 10 aspectos desse treinamento que tem a relação entre som e cena, teatro e música”, explica Mota. “E produzimos um e-book.” A pesquisa foi financiada com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) e traz tanto a metodologia de trabalho de Hugo Rodas em relação aos atores quanto a maneira como ele construía a própria estética do espetáculo. Hugo Rodas morreu em 13 de abril de 2022, após lutar contra um câncer.

Serviço

Huguianas

Neste sábado (12/4), às 19h30, Casa da Cultura Brasília (SHCGN 703 Bloco H casa 12)