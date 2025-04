Álbum Amaríssima, da cantora Melly, vai ganhar uma versão em vinil

Em maio de 2024, a cantora Melly lançou seu primeiro álbum Amaríssima. Uma parceria entre a produtora, Wakati Produções e a Som Livre disponibilizou o álbum em formato de disco de vinil. A pré-venda do disco começou nesta quarta-feira (9/4), no site da produtora, por R$219,99. Os envios dos discos terão início a partir do dia 30 de julho.

Melly recebeu o prêmio Revelação do Ano no Prêmio Multishow de 2023. Com o álbum Amaríssima, Melly foi indicada na categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, no Grammy Latino, que ocorrerá em setembro. Com o total de 12 faixas, o disco conta com a partição das artistas Liniker e Russo Passapusso e transita entre os estilos R & B e pop.

Este lançamento também é muito especial para o selo Wakati (que significa “tempo” em suaíli, língua banta da África Oriental), que desde 2022 trabalha para selecionar alguns álbuns para transformá-los em vinil. O selo cearense está localizado na capital Fortaleza e é chefiado por Edimar Lima. Nasceu com o intuito de fazer versões em vinil de discos de artistas nordestinos, porém acabou por encontrar mais espaço com artistas de outras regiões, como o duo ÀVUÀ (SP), Bruna Caram (SP) e o trio Tuyo (PR). Melly é a primeira nordestina a lançar com o selo.

A aposta pelo vinil segue uma tendência nacional. Depois de voltarem à moda em 2023, os discos de vinil viram as vendas aumentarem 136%, segundo relatório da Pró-Música. Os discos do Wakati são diferenciados, costumam ser coloridos e atendem ao gosto exigente do público colecionador.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel