Festival Jazzminas ocupa a Casa Jasmin neste sábado e no domingo

O Festival Jazzminas será realizado neste sábado (12/4) e no domingo (13/4) na Casa Jasmim, na 716 norte, que abre as portas para o encontro de jazz. Com entrada franca, mediante retirada de ingresso no Sympla, o evento celebra a força e a beleza da música feita por mulheres no cenário do jazz do Distrito Federal.

A programação do sábado (12/4) começa a partir das 19h, com os shows de Duo Iara Gomes e Her Jazz. No domingo (13/4) o evento se encerra com o show do trio Bossa'n Vox Divas, também a partir das 19h. Segundo Nambir Kaur, idealizadora da iniciativa, o festival não é apenas um encontro musical. “Ele integra uma programação maior que reforça o compromisso da Casa Jasmim em criar espaços culturais que acolham as mulheres”, diz, em nota de divulgação.

A iniciativa conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF (FAC). Com isso, de abril a novembro, a Casa irá oferecer 20 bolsas em atividades de circo, musicalização, artes plásticas e yoga para crianças encaminhadas pelos Centros de Especialidades para a Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual, Familiar e Doméstica e pelas Casas de Passagem. Para as mães e mulheres atendidas pelos CEPAV’s, serão disponibilizadas dez bolsas em aulas de canto.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel